HEPA 12 filter

Speciellt högeffektivt filter som fångar upp pollen, svampsporer, bakterier och kvalsterutsöndringar. Gör utblåsluften renare än rumsluften.

Det högpresterande filtret HEPA 12 (EN 1822:1998) är bra för alla – inte bara för allergiker och personer med extra höga hygienkrav. Filtret fångar upp pollen, mögelsporer, bakterier, virus och kvalsteravföring för absolut perfekt renlighet. Det fångar tillförlitligt upp minst 99,5 % av alla allergiframkallande partiklar. Luften som lämnar det högpresterande filtret är mycket renare och fräschare än luften i rummet. Vi rekommenderar att du byter filter minst en gång om året.

Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers torrdammsugare VC 6/VC 6 Premium och äldre VC 6.xxx-modeller
Effektiv filtrering av minst 99,5 % av alla partiklar
Passar för allergiker
Rekommendation: Byt filter minst en gång om året
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 1
Färg Svart
Vikt (kg) 0,1
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 140 x 101 x 46
Kompatibla maskiner
Tidigare års produkter
Användningsområden
  • Torr smuts