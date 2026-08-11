Det högpresterande filtret HEPA 12 (EN 1822:1998) är bra för alla – inte bara för allergiker och personer med extra höga hygienkrav. Filtret fångar upp pollen, mögelsporer, bakterier, virus och kvalsteravföring för absolut perfekt renlighet. Det fångar tillförlitligt upp minst 99,5 % av alla allergiframkallande partiklar. Luften som lämnar det högpresterande filtret är mycket renare och fräschare än luften i rummet. Vi rekommenderar att du byter filter minst en gång om året.