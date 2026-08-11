HEPA 12 filter
Speciellt högeffektivt filter som fångar upp pollen, svampsporer, bakterier och kvalsterutsöndringar. Gör utblåsluften renare än rumsluften.
Det högpresterande filtret HEPA 12 (EN 1822:1998) är bra för alla – inte bara för allergiker och personer med extra höga hygienkrav. Filtret fångar upp pollen, mögelsporer, bakterier, virus och kvalsteravföring för absolut perfekt renlighet. Det fångar tillförlitligt upp minst 99,5 % av alla allergiframkallande partiklar. Luften som lämnar det högpresterande filtret är mycket renare och fräschare än luften i rummet. Vi rekommenderar att du byter filter minst en gång om året.
Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers torrdammsugare VC 6/VC 6 Premium och äldre VC 6.xxx-modeller
Effektiv filtrering av minst 99,5 % av alla partiklar
Passar för allergiker
Rekommendation: Byt filter minst en gång om året
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|140 x 101 x 46
Användningsområden
- Torr smuts