Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda
Högtrycksslang på 10m med brytskydd, ID6, 250bar. Anslutningen i ena änden är M22 hona och i andra änden är det 11mm stolpe/AVS. Inte direkt kompatibel med EASY!Force maskin.
Högtrycksslang på 10m med brytskydd, ID6, 250bar. Anslutningen i ena änden är M22 hona och i andra änden är det 11mm stolpe/AVS. Inte direkt kompatibel med EASY!Force maskin.
Specifikationer
Tekniska data
|ID ( )
|ID 6
|Temperatur (°C)
|Max. 155
|Max. tryck (bar)
|250
|Längd (m)
|10
|Anslutningsgänga
|1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|1,7