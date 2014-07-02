Högtrycksslang, 10 m, ID 6, 250 bar, 1 x M22 x 1,5 / 1 x koppling för AVS-slangvinda

Högtrycksslang på 10m med brytskydd, ID6, 250bar. Anslutningen i ena änden är M22 hona och i andra änden är det 11mm stolpe/AVS. Inte direkt kompatibel med EASY!Force maskin.