Mikrofiberdukar

För optimal smutsborttagning.

Mikrofiberduken rengör grundligt alla jämna ytor, t.ex. glass och fönster. Sprayflaska, WV 50 plus skrapa och koncentrerat fönsterputsmedel för fönster utan ränder. Fönsterputsning har aldrig varit enklare.

Egenskaper och fördelar
Mikrofiberduk i hög kvalitet.
  • Smutsen avlägsnas från ytan och samlas upp i duken
  • Speciellt utformade för borttagning av smuts på ytor utomhus.
  • Speciellt utformade för borttagning av smuts på ytor utomhus.
Specifikationer

Tekniska data

Antal (Del(ar)) 2
Färg Vit
Vikt inkl. förpackning (kg) 0,1
Mått (L × B × H) (mm) 70 x 275 x 30
Kompatibla maskiner
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Användningsområden
  • Fönster och glasytor