Mikrofiberdukar
För optimal smutsborttagning.
Mikrofiberduken rengör grundligt alla jämna ytor, t.ex. glass och fönster. Sprayflaska, WV 50 plus skrapa och koncentrerat fönsterputsmedel för fönster utan ränder. Fönsterputsning har aldrig varit enklare.
Egenskaper och fördelar
Mikrofiberduk i hög kvalitet.
- Smutsen avlägsnas från ytan och samlas upp i duken
- Speciellt utformade för borttagning av smuts på ytor utomhus.
- Speciellt utformade för borttagning av smuts på ytor utomhus.
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|2
|Färg
|Vit
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|70 x 275 x 30
Användningsområden
- Fönster och glasytor