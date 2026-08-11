Damm på möbler, lampor eller elektronikutrustning kan lämna fula spår eller till och med repor om man använder olämpliga rengöringsmetoder. Den mjuka möbelborsten med mjuka borst kan användas för att noggrant och skonsamt rengöra olika ytor utan att orsaka skada. Den mjuka möbelborsten kan köpas som extra tillbehör till vår dammsugare VC 5 och är lätt att montera på dammsugaren.