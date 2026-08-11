Mjuk borste till VC 5
Denna mjuka borste är perfekt för skonsam rengöring av damm på hyllor, lampor, känsliga ytor, elektroniska apparater och mycket mer.
Damm på möbler, lampor eller elektronikutrustning kan lämna fula spår eller till och med repor om man använder olämpliga rengöringsmetoder. Den mjuka möbelborsten med mjuka borst kan användas för att noggrant och skonsamt rengöra olika ytor utan att orsaka skada. Den mjuka möbelborsten kan köpas som extra tillbehör till vår dammsugare VC 5 och är lätt att montera på dammsugaren.
Egenskaper och fördelar
Passar Kärchers teleskopdammsugare VC 5
Lätt att montera på dammsugaren
Mjuka borst ger skonsam rengöring
Specifikationer
Tekniska data
|Antal (Del(ar))
|1
|Färg
|Svart
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,1
|Mått (L × B × H) (mm)
|117 x 41 x 71
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Användningsområden
- Möbler
- Ömtåliga ytor