Pappersfilterpåsar, 5 Del(ar), NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC
5 st. filterpåsar: BIA-testad (U,S,G,C), dammklass M, slitstarkt material. NT 65/2 + Me, 72/2
Pappersfilterpåsar i 3 lager av slitstarkt material – BIA-(U, S, G, C) dammklass M – passar till alla modeller av NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me och NT 72/2 Eco Tc. Innehåll: 5 st.
Specifikationer
Tekniska data
|Mängd (Del(ar))
|5
|Färg
|Brun
|Vikt (kg)
|0,1
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,7
|Mått (L × B × H) (mm)
|340 x 260 x 35