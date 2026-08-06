Tillbehörslådan äventyr, utrustad med optimalt anpassade tillbehör för rengöring av utomhusutrustning. Den universella borsten med mjuka borsthår tar t.o.m. bort hårt sittande smuts. Sugslangen används till alternativa vattenkällor så att du inte är begränsad till vattenvolymen i vattentanken. Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.