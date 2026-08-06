Tillbehörslåda äventyr
Äventyrslådan innehåller optimalt anpassade tillbehör för rengöring av utomhusutrustning.
Tillbehörslådan äventyr, utrustad med optimalt anpassade tillbehör för rengöring av utomhusutrustning. Den universella borsten med mjuka borsthår tar t.o.m. bort hårt sittande smuts. Sugslangen används till alternativa vattenkällor så att du inte är begränsad till vattenvolymen i vattentanken. Tillbehörslådan fästs direkt på maskinen.
Egenskaper och fördelar
Tillbehörslåda
- Tillbehörslådan kan fästas direkt på maskinen.
Universalborste
- Tar bort hårt sittande smuts.
Sugslang
- För användning av alternativa vattenkällor som t ex brunnar.
Specifikationer
Tekniska data
|Färg
|Svart
|Vikt (kg)
|0,6
|Vikt inkl. förpackning (kg)
|0,8
|Mått (L × B × H) (mm)
|229 x 221 x 108
Följande ingår
- Förvaringslåda
- Universalborste
- Sugslang
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Användningsområden
- Skor/vandringsskor
- Barnvagnar/buggies
- Tält/campingutrustning
- Cyklar