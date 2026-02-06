Čistič tvrdých podláh FCV 3 Stone+
3 v 1 Xtra!Clean – vysávanie, mopovanie, sušenie: čistič tvrdých podláh FCV 3 s 30-minútovou výdržou batérie, Advanced!Power režimom a súpravou Stone+ – ideálne pre tvrdé podlahy a koberce.
Zažite podlahy také čisté, že žiaria s FCV 3 Stone+, a všetky druhy robustných kamenných podláh vyčistite obzvlášť efektívne vďaka špeciálnemu valcu na kameň a čističu kamenných podláh. Čistič tvrdých podláh FCV 3 Stone+ 3 v 1 s inovatívnou Xtra!Clean funkciou vysáva, mopuje a suší v jednom kroku, uľahčuje čistenie tvrdých podláh a kobercov a dokonca aj odstraňovanie rozliatych tekutín, čím ušetrí až 50 percent času*. Vyberte si z troch režimov čistenia – štandardný režim s distribúciou vody, režim sušenia a Advanced!Power režimom – a vyhrajte nad všetkymi nečistotami, či už ide o prach, chlpy domácich zvierat alebo odolné škvrny. Dokonalá Hygenic!Spin technológia odstreďovania s rýchlosťou až 500 otáčok valca za minútu zaisťuje nielen dokonalé výsledky mopovania, ale tiež eliminuje až 99 percent baktérií** pre hygienickú čistotu. Batéria s dlhou výdržou s výdržou až 30 minút prevádzky na nepretržité čistenie až 130 metrov štvorcových a integrovaná funkcia samočistenia poskytujú maximálne pohodlie – pre jednoduché čistenie bez toho, aby ste si zašpinili ruky.
Vlastnosti a výhody
3 v 1 Xtra!Clean funkcia: mopovanie, vysávanie a sušenieSkráti čas čistenia na polovicu* a zaručuje dokonalú čistotu! Vďaka integrovanej funkcii odsávania, ktorá eliminuje potrebu predchádzajúceho vysávania. Tri režimy čistenia na pokrytie každého druhu nečistôt – ani tie najodolnejšie nečistoty a najväčšie rozliatie nie sú problémom. Prispôsobí sa rôznym podlahám pre efektívne a dôkladné čistenie až po okraj – dokonca aj na kobercoch a rohožkách v suchom režime.
Efektívna Hygienic!Spin technológiaJe dokázané, že odstraňuje 99 %** všetkých baktérií pre hygienický a čistý domov. Valec sa otáča rýchlosťou až 500 otáčok za minútu pre bezchybné výsledky mopovania. Šikovný dvojnádržový systém pre stály prísun čistej vody oddelene od špinavej vody.
Mimoriadny výkonný Advanced!Power režimOdstraňuje aj tie najodolnejšie zaschnuté nečistoty s o 60 % vyšším sacím výkonom a o 20 % vyššou distribúciou vody ako štandardný režim. Podlahy sú v krátkom čase suché, takže sa po nich dá ihneď chodiť.
Efektívny dvojstupňový filtračný systém Duo!Pure
- Viacstupňový filtračný systém spoľahlivo chráni motor pred vlhkosťou.
- Vynikajúca filtrácia s vysoko účinným plochým skladaným filtrom – účinne zachytáva aj tie najmenšie častice vo vzduchu.
- Suchý režim ideálny na použitie na kobercoch a rohožkách.
Efektívna Comfort!Cell Li-Ion batéria
- Pôsobivé výsledky čistenia vďaka vysokým rýchlostiam a optimálnemu saciemu výkonu a výkonu mopovania.
- Maximálna voľnosť pohybu s výdržou batérie až 30 minút – ideálne pre plochy do 130 m².
- Batériu je možné rýchlo vymeniť počas servisu pre dlhšiu životnosť produktu – šetrná k peňaženke aj životnému prostrediu.
Bezproblémové čistenie s LED displejom
- Dôležité informácie, ako napríklad zostávajúci čas prevádzky alebo režim čistenia, sú vždy zobrazené.
- Inteligentná indikácia hladiny v nádrži s ochranou proti pretečeniu a automatickým vypnutím, ak nie je nádrž na špinavú vodu vyprázdnená.
- Jednoduché vyprázdňovanie a plnenie nádrže – bez kontaktu s nečistotami.
Funkcia samočistenia System!Clean a Pure!Roll valec
- Účinná samočistiaca funkcia s rýchlosťou až 500 otáčok valca za minútu – pre rýchle a pohodlné čistenie bez kontaktu s nečistotami.
- Praktické uloženie zariadenia a príslušenstva aj počas nabíjania.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|130
|Objem nádrže na čistú vodu (ml)
|800
|Objem nádrže na špinavú vodu (ml)
|425
|menovitý príkon (W)
|160
|Pohon
|Uhlíkový motor
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50
|Pracovná šírka valcov (mm)
|240
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|2
|Napätie batérie (V)
|21,6
|Výdrž batérie (min)
|max. 30
|Čas nabíjania batérie (min)
|180
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|3,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1138 x 268 x 280
* Vysávače Kärcher môžu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty z domácnosti sa dajú z podláh odstrániť v jednom kroku, čím sa odstráni potreba vysávať pred vytieraním. /
** Na základe testov nezávislého skúšobného laboratória. / Advanced!Power režim odstraňuje aj tie najodolnejšie zaschnuté nečistoty so 60 percent vyšším sacím výkonom a o 20 percent vyšším objemom vody v porovnaní so štandardným režimom.
Balenie obsahuje
- Univerzálny valec: 1 Kus(y)
- Valec na kamenné podlahy: 1 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Čistič kamenných podláh RM 537, 500 ml
- Nabíjacia, parkovacia a čistiaca stanica
- Čistiaca kefa
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y)
- Penový filter: 1 Kus(y)
Výbava
- Systém s 2 nádržami
- Systém dvojitého filtra
- Samočistiaci režim
- Štandardný režim
- Power režim
- Suchý režim
- Indikátor stavu naplnenia nádrže na špinavú vodu
- Prepravné kolesá
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Na kobercoch s nízkym vlasom
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Kvapaliny
- Chlpy domácich zvierat
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič tvrdých podláh FCV 3 Stone+ náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher