FC 8 Smart Signature Line
Čisté podlahy bez toho, aby ste museli najskôr vysávať: Čistič podláh FC 8 Smart Signature Line vrátane LED diód to umožňuje. S atraktívnym LCD displejom a pripojením k aplikácii.
Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie produkty nesú originálny podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera ako špeciálny dizajnový prvok. Vďaka tomu je zariadenie okamžite rozpoznateľné ako to najlepšie vo svojej kategórii. Akumulátorový čistič podláh dodá vašej podlahe skutočný WOW efekt – a to za polovičný čas.** Vďaka dvom protibežným párom valcov Duo!Move a funkcii Hygienic!Spin+ eliminuje až 99,9 % všetkých baktérií*** a tiež odstraňuje suché aj mokré každodenné nečistoty bez predchádzajúceho vysávania. Náš špičkový model má atraktívny LCD displej a pripojenie k aplikácii, ktoré poskytuje inteligentnú podporu pre vaše čistiace úlohy. Jednoduché podrobné pokyny na displeji vám rýchlo povedia všetko, čo potrebujete vedieť o vašom zariadení. Prostredníctvom aplikácie je možné do zariadenia preniesť a na displeji vybrať rôzne režimy čistenia, optimalizované pre rôzne typy podláh. Prostredníctvom aplikácie je možné individuálne nastaviť aj množstvo vody a rýchlosť valcov.
Vlastnosti a výhody
Výhody Signature LinePodpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Atraktívny LCD displejJednoduchá aplikácia zariadenia s podrobnými pokynmi. Predchádzanie chybám aplikácie prostredníctvom upozornení a chybových hlásení na displeji. Intuitívne ovládanie.
Nespočetné možnosti režimov čisteniaNa prístroji sú prednastavené často požadované režimy čistenia: dva režimy čistenia s rôznym objemom vody a rýchlosťou valca a funkcia boost pre odolné nečistoty. S pripojením k aplikácii: prenos veľkého množstva ďalších režimov čistenia do zariadenia, optimalizovaných pre rôzne typy podláh, ako aj konfigurácia vlastných individuálnych režimov čistenia. Vhodný na všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátu, kameňa a keramických obkladov, PVC a vinyl.
2 v 1: odstraňuje každodenné nečistoty v jednom kroku
- 50-percentná úspora času**: Technológia Duo!Move s dvoma protibežnými pármi valcoov umožňuje dôkladné utieranie bez zdĺhavého predchádzajúceho vysávania.
- Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom.
- Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
- Systém s 2 nádržami s technológiou Hygienic!Spin+: permanentné zmáčanie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Pre elimináciu baktérií až do 99,9 %***.
- Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt.
Možno nakloniť o 180°, ľahko sa s ním manipuluje a je samostatne stojaci
- Jednoduché čistenie okolo predmetov a pod nábytkom vďaka flexibilnému otočnému kĺbu a dizajnu Pass!Under s otočením o 180°.
- Dva protibežné páry valcov Duo!Move zaisťujú jemné a bezproblémové kĺzanie po podlahe.
- Praktické pri prerušení práce: Zariadenie stojí samostatne.
Extrémne tichý
- Hlasitosť iba 59 dB.
Približne 60 minút výdrže batérie z výkonnej lítium-iónovej batérie
- Atraktívny LCD displej zobrazuje úroveň nabitia batérie v percentách, minútach alebo ako stavový riadok.
Jednoduché čistenie zariadenia s funkciou System!Clean
- Samočistiaci režim System!Clean pre rýchle čistenie hadíc a valčekov so 400 otáčkami valcov za minútu.
- Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
- Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
- Na osvetlenie priestorov pod nábytkom alebo v tmavých výklenkoch a rohoch.
Špecifikácie
Technické údaje
|Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 230
|Objem nádrže na čistú vodu (ml)
|400
|Objem nádrže na špinavú vodu (ml)
|200
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Pracovná šírka valcov (mm)
|300
|Doba schnutia čistenej podlahy (min)
|Približne 2
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|59
|Napätie batérie (V)
|25
|Kapacita batérie (Ah)
|2,85
|Výdrž batérie (min)
|Približne 60
|Čas nabíjania batérie (h)
|4
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|4,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|8,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|310 x 230 x 1210
* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov. /
** Podlahové čističe Kärcher dokážu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty v domácnosti odstránite z tvrdých podláh jediným krokom, čím sa odstráni potreba vysávania pred utieraním. /
*** Pri čistení povrchov sa zničí až 99,9 % všetkých bežných baktérií v domácnosti, ktoré sa nachádzajú na hladkých tvrdých povrchoch (testovací zárodok: Enterococcus hirae). Podľa 4-polového testu (na základe normy DIN EN 16615:2015-06).
Balenie obsahuje
- Univerzálny valec: 4 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
- Čistiaca a parkovacia stanica
- Nabíjačka
- Čistiaca kefa
Výbava
- Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
- Systém s 2 nádržami
- Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
- Pripojenie cez Bluetooth
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- LCD Displej
- Samočistiaci režim
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Priľnuté nečistoty
- Hrubé nečistoty
- Jemné nečistoty
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
FC 8 Smart Signature Line náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher