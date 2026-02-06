FC 8 Smart Signature Line

Čisté podlahy bez toho, aby ste museli najskôr vysávať: Čistič podláh FC 8 Smart Signature Line vrátane LED diód to umožňuje. S atraktívnym LCD displejom a pripojením k aplikácii.

Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie produkty nesú originálny podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera ako špeciálny dizajnový prvok. Vďaka tomu je zariadenie okamžite rozpoznateľné ako to najlepšie vo svojej kategórii. Akumulátorový čistič podláh dodá vašej podlahe skutočný WOW efekt – a to za polovičný čas.** Vďaka dvom protibežným párom valcov Duo!Move a funkcii Hygienic!Spin+ eliminuje až 99,9 % všetkých baktérií*** a tiež odstraňuje suché aj mokré každodenné nečistoty bez predchádzajúceho vysávania. Náš špičkový model má atraktívny LCD displej a pripojenie k aplikácii, ktoré poskytuje inteligentnú podporu pre vaše čistiace úlohy. Jednoduché podrobné pokyny na displeji vám rýchlo povedia všetko, čo potrebujete vedieť o vašom zariadení. Prostredníctvom aplikácie je možné do zariadenia preniesť a na displeji vybrať rôzne režimy čistenia, optimalizované pre rôzne typy podláh. Prostredníctvom aplikácie je možné individuálne nastaviť aj množstvo vody a rýchlosť valcov.

Vlastnosti a výhody
Výhody Signature Line
Podpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Atraktívny LCD displej
Jednoduchá aplikácia zariadenia s podrobnými pokynmi. Predchádzanie chybám aplikácie prostredníctvom upozornení a chybových hlásení na displeji. Intuitívne ovládanie.
Nespočetné možnosti režimov čistenia
Na prístroji sú prednastavené často požadované režimy čistenia: dva režimy čistenia s rôznym objemom vody a rýchlosťou valca a funkcia boost pre odolné nečistoty. S pripojením k aplikácii: prenos veľkého množstva ďalších režimov čistenia do zariadenia, optimalizovaných pre rôzne typy podláh, ako aj konfigurácia vlastných individuálnych režimov čistenia. Vhodný na všetky tvrdé podlahy - vrátane parkiet, laminátu, kameňa a keramických obkladov, PVC a vinyl.
2 v 1: odstraňuje každodenné nečistoty v jednom kroku
  • 50-percentná úspora času**: Technológia Duo!Move s dvoma protibežnými pármi valcoov umožňuje dôkladné utieranie bez zdĺhavého predchádzajúceho vysávania.
  • Optimálne odstraňovanie vlasov s integrovaným vlasovým filtrom.
  • Čistí až po okraj.
Stieranie s o 20% * väčšou efektivitou ako pri mopoch a oveľa pohodlnejšie
  • Systém s 2 nádržami s technológiou Hygienic!Spin+: permanentné zmáčanie valcov z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo nečistoty sa zhromažďujú v nádrži na špinavú vodu. Pre elimináciu baktérií až do 99,9 %***.
  • Bez námahy: Žiadne ťahanie vedra, žiadne žmýkanie handry na podlahy, žiadne drhnutie nepoddajných nečistôt.
Možno nakloniť o 180°, ľahko sa s ním manipuluje a je samostatne stojaci
  • Jednoduché čistenie okolo predmetov a pod nábytkom vďaka flexibilnému otočnému kĺbu a dizajnu Pass!Under s otočením o 180°.
  • Dva protibežné páry valcov Duo!Move zaisťujú jemné a bezproblémové kĺzanie po podlahe.
  • Praktické pri prerušení práce: Zariadenie stojí samostatne.
Extrémne tichý
  • Hlasitosť iba 59 dB.
Približne 60 minút výdrže batérie z výkonnej lítium-iónovej batérie
  • Atraktívny LCD displej zobrazuje úroveň nabitia batérie v percentách, minútach alebo ako stavový riadok.
Jednoduché čistenie zariadenia s funkciou System!Clean
  • Samočistiaci režim System!Clean pre rýchle čistenie hadíc a valčekov so 400 otáčkami valcov za minútu.
  • Jednoduché čistenie vlasových filtrov pomocou pribalenej čistiacej kefy.
  • Nádrž na odpadovú vodu vhodná aj do umývačky riadu sa môže vyprázdniť bez toho, aby ste prišli do styku s nečistotami.
Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
  • Na osvetlenie priestorov pod nábytkom alebo v tmavých výklenkoch a rohoch.
Špecifikácie

Technické údaje

Plošný výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 230
Objem nádrže na čistú vodu (ml) 400
Objem nádrže na špinavú vodu (ml) 200
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Pracovná šírka valcov (mm) 300
Doba schnutia čistenej podlahy (min) Približne 2
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 59
Napätie batérie (V) 25
Kapacita batérie (Ah) 2,85
Výdrž batérie (min) Približne 60
Čas nabíjania batérie (h) 4
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 4,3
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 8,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 310 x 230 x 1210

* Podlahové čističe Kärcher dosahujú až o 20 % lepší čistiaci výkon v porovnaní s bežným mopom s krytom na utieranie v testovacej kategórii „Utieranie“. Vzťahuje sa na priemerné výsledky testov účinnosti čistenia, zachytávania nečistôt a čistenia okrajov. /
** Podlahové čističe Kärcher dokážu skrátiť čas čistenia na polovicu, pretože bežné nečistoty v domácnosti odstránite z tvrdých podláh jediným krokom, čím sa odstráni potreba vysávania pred utieraním. /
*** Pri čistení povrchov sa zničí až 99,9 % všetkých bežných baktérií v domácnosti, ktoré sa nachádzajú na hladkých tvrdých povrchoch (testovací zárodok: Enterococcus hirae). Podľa 4-polového testu (na základe normy DIN EN 16615:2015-06).

Balenie obsahuje

  • Univerzálny valec: 4 Kus(y)
  • Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 30 ml
  • Čistiaca a parkovacia stanica
  • Nabíjačka
  • Čistiaca kefa

Výbava

  • Otáčanie valca a množstvo vody je nastaviteľné
  • Systém s 2 nádržami
  • Podlahová hlava s integrovanými LED diódami
  • Pripojenie cez Bluetooth
  • Smart služby/funkcie v aplikácii
  • LCD Displej
  • Samočistiaci režim
Video

Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Priľnuté nečistoty
  • Hrubé nečistoty
  • Jemné nečistoty
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
FC 8 Smart Signature Line náhradný diel

