Čistička vzduchu AF 50 Signature Line
Čistička vzduchu AF 50 Signature Line s laserovým senzorom, automat. režimom a filtráciou s aktívnym uhlím odstraňuje patogény, alergény a pachy v miestnosti s rozlohou od 50 m² ¹⁾ do 100 m².
Iba naše najinovatívnejšie a najvýkonnejšie výrobky nesú podpis technologického priekopníka a zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera. Vďaka tomu je nová línia AF 50 Signature Line okamžite rozpoznateľná ako najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Ak ste niekedy premýšľali, aký dôležitý je vzduch, ktorý dýchate, všetko, čo musíte urobiť, je zadržať dych na niekoľko sekúnd a budete vedieť. Našťastie je to len štýlový dizajn našej najvýkonnejšej čističky vzduchu, AF 50 Signature Line, ktorý vám vyrazí dych. Vďaka vysoko účinnému HEPA filtru s obsahom aktívneho uhlia spoľahlivo filtruje jemný prach, alergény, patogény a dokonca aj pachy a chemické výpary zo vzduchu, ktorý dýchate. Vďaka inteligentnému automatickému režimu neustále upravuje výkon tak, aby vyhovoval kvalite vzduchu a nezanecháva za sebou nič iné ako čistý vzduch a skutočný WOW pocit.
Vlastnosti a výhody
Výhody Signature LinePodpis zakladateľa spoločnosti Alfreda Kärchera označuje výrobok za najlepšie zariadenie Kärcher vo svojej kategórii. Medzi ďalšie exkluzívne výhody patrí podpora aplikácií a predĺžená záruka.
Filter High Protect 13HEPA filter na odstraňovanie patogénov a aerosólov Na viazanie pachov a chemických výparov.
Farebný displejZobrazuje teplotu, vlhkosť a kvalitu vzduchu a stav filtra a zariadenia.
Dvojitý systém prívodu vzduchu
- Vďaka nasávaniu vzduchu na oboch stranách je zaručený vysoký prietok vzduchu.
4 otočné kolieska
- Pre zvýšenú mobilitu
Tichá prevádzka
- Hladko bežiace motory a ventilátory s tichým prúdením vzduchu.
Automatický režim
- Senzor riadi automatický režim a prispôsobuje úroveň výkonu kvalite vzduchu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Príkon (W)
|50
|Až do veľkosti miestnosti (m²)
|až do 100
|Prietok vzduchu (m³/h)
|max. 520
|Účinnosť filtra podľa veľkosti častíc (µm)
|0,3 µm >= 99,95 %
|Nastavenia napájania
|5
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|11,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|290 x 290 x 580
¹⁾ Odporúčaná veľkosť miestnosti vychádza z výšky stropu 3 m a výmeny vzduchu trikrát za hodinu pri prevádzke na najvyšší výkon.
Výbava
- Systém dvojitého filtra
- Ukazovateľ výmeny filtra
- LED displej kvality vzduchu
- Ukazovateľ teploty
- Zobrazenie relatívnej vlhkosti vzduchu
- Obsluha prístroja s dotykovou funkciou
- Automatický režim
- Nočný režim
- Funkcia uzamknutia
- Funkcia časovača
Oblasti využitia
- Interiéry
Príslušenstvo
