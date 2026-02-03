Strednotlakový čistič OC Handheld Compact
Ručný strednotlakový čistič OC Compact s lítium-iónovou batériou, sklopnou rukoväťou a sacou hadicou pre všestranné mobilné čistenie nezávisle od pripojenia prúdu a vody.
OC Handheld Compact je kompaktný ručný strednotlakový čistič na flexibilné a mobilné použitie. Vďaka integrovanej lítium-iónovej batérii a 5-metrovej sacej hadici pre externé zdroje vody môžete upratovať nezávisle od elektrickej alebo vodovodnej prípojky – ideálne na cesty a okolo domu. Ľahký, inovatívny dizajn so zaťahovacou rukoväťou umožňuje priestorovo úsporné skladovanie a jednoduchú prepravu. Pomocou 2-stupňového nastavenia tlaku je možné nastaviť tlak v rozmedzí od cca 6 do 15 barov, čo je ideálne na čistenie citlivých povrchov alebo predĺženie doby prevádzky batérie až na 30 minút. LED indikácia poskytuje informácie o režime a výdrži batérie. Multi Jet 4 v 1 umožňuje rýchle prepínanie medzi 4 typmi prúdu, zatiaľ čo technológia trysiek Kärcher zaisťuje jemné a efektívne čistenie. Čistiaci prostriedok je možné nanášať pomocou trysky určenej na tento účel. Ideálne na rýchle a nekomplikované použitie bez časovo náročného nastavovania, či už kempovanie, po cyklistických alebo turistických túrach alebo v záhrade. Batériu je možné nabíjať cez USB-C. Nie je kompatibilný s konektormi záhradných hadíc.
Vlastnosti a výhody
Mobilné čistenieS dodanou sacou hadicou a integrovanou batériou môžete ľahko čistiť na cestách – nezávisle od prípojky vody a elektrickej energie (nie je kompatibilné s konektorom záhradnej hadice). Flexibilné použitie pri mnohých rôznych čistiacich úlohách, napr. na bicykle, záhradné a kempingové vybavenie, psy alebo bodové čistenie na aute. Nabíjacia zásuvka USB typu C na zariadení umožňuje flexibilné nabíjanie aj na cestách, napr. v aute alebo v powerbanke.
Nastavenie tlaku s LED indikáciouV závislosti od čistiacej úlohy môžete prepínať medzi režimom Max (15 barov) a eco!Mode¹⁾ (približne 6 barov). Ideálne pre chúlostivé povrchy alebo na predĺženie výdrže batérie až na 30 minút. LED svetlo poskytuje informácie o aktuálnom stave nabitia batérie.
Ľahký a kompaktný dizajn zariadeniaMinimalizuje spotrebu miesta počas prepravy a skladovania – inovatívny dizajn zariadenia umožňuje zloženie rukoväte po použití. Tým sa minimalizuje veľkosť balenia OC Hanheld Compact. Vďaka ľahkému a minimalistickému dizajnu sa so zariadením ľahko manipuluje a pohodlne padne do ruky aj pri dlhodobom používaní.
Efektívny a jemný stredný tlak
- Vďaka efektívnej technológii trysiek Kärcher a pracovnému nadstavcu Multi Jet 4 v 1 tlakový čistič jemne čistí a šetrí vodu. Nečistoty sa odstraňujú veľmi efektívne.
- Ideálna voľba na ochranu citlivých komponentov na bicykloch, ako sú ložiská, tesnenia alebo náboje.
- Spoľahlivé a presné čistenie aj na ťažko dostupných miestach.
Široký sortiment príslušenstva
- Multi Jet kombinuje štyri typy prúdu v jednej tryske, ktorú je možné nastaviť jednoduchým otočením hlavy trysky.
- Sacia hadica umožňuje používať vodu z externých zdrojov vody, ako je nádoba, vedro alebo potok. Maximálna voľnosť pohybu vďaka dĺžke 5 m.
- Tryska na čistiaci prostriedok uľahčuje jeho nanášanie na veľkú plochu pre ešte efektívnejšie čistenie odolných nečistôt.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Tlak (bar)
|max. 15
|Rozsah tlaku
|Stredný tlak
|Prietok (l/h)
|150
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|7,2
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / 12 Režim eco!efficiency: / 30
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (h)
|3
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,8
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|254 x 71 x 186
¹⁾ V eco!Mode nastavení sa spotreba vody sa zníži v priemere o 24 % a spotreba energie v priemere o 54 % v porovnaní s najvyšším nastavením (režim Max).
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: 5 V / 2 A USB kábel + adaptér (1 z každého)
- Multifunkčné zariadenie 4 v 1
- Sacia hadica
- Fľaša s čistiacim prostriedkom
Výbava
- Nasávanie vody
- Integrovaný vodný filter
- Sklopná rukoväť
Video
Oblasti využitia
- Bicykle
- Stanové / kempingové vybavenie
- Zvieratá/psy
- Záhradný/terasový/balkónový nábytok
- Športové vybavenie (surf, kajak, paddle board v stoji)
- Kočíky/buginy
- Nádoby na odpad
- Na čistenie motocyklov a skútrov
- Detské hračky / odrážadlá
- Žalúzie/rolety
Čistiace prostriedky
