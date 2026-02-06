Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual
Dve 18 V batérie pre výkonný 36 V motorom: aku WD 4-18 Dual na mokré a suché vysávanie s 20-litrovou plastovou nádobou, 2,2 m hadicou, funkciou fúkania a plochým skladaným filtrom.
Vysávanie s dvojnásobným výkonom: dve 18-voltové batérie dodávajú energiu vysokovýkonnému 36-voltovému motoru pre náročné čistiace úlohy. Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie WD 4-18 Dual je súčasťou 18 V akumulátorovej platformy Kärcher Battery Power a ponúka maximálnu voľnosť pohybu pri vysávaní. Prístroj dokonale kombinuje 2,2-metrovú saciu hadicu a podlahovú hubicu a dokáže okamžite odstrániť mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Vysávač má nárazuvzdornú 20-litrovú plastovú nádobu, fleecové filtračné vrecko a plochý skladaný filter, ktorý je vhodný na nepretržité mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra. Vďaka patentovanej technológii odstraňovania je možné filter vybrať a vyčistiť v priebehu niekoľkých sekúnd – bez kontaktu s nečistotami. Tam, kde nie je možné vysávanie, príde na svoje funkcia fúkania. Úložný priestor sacej hadice šetrí miesto; Jednoducho ho bezpečne zaveste na hlavu zariadenia. Trubice a podlahová hubica sa tiež rýchlo a pohodlne zaparkujú na nárazníku. Medzi ďalšie funkcie patrí ergonomická rukoväť na prenášanie a uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie nádoby.
Vlastnosti a výhody
18 V + 18 V = 36 V výkonVýkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami. Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie s najvyšším sacím výkonom v sortimente Kärcher Home & Garden.
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra.
Praktická funkcia fúkaniaVšade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Kompaktné úložisko zariadenia.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
- Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
- Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie motora (V)
|36
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|18 V Systém batérií
|menovitý príkon (W)
|380
|Sací výkon (W)
|100
|Vysávanie (mbar)
|max. 150
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 32
|Objem nádoby (l)
|20
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|18
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|2
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|Približne 14 (2,5 Ah) / Približne 28 (5,0 Ah)
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|66
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|6,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|385 x 356 x 526
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Funkcia fúkania
- Parkovacia poloha
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Dielňa
- Terasa
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Záhradný domček
- Interiér vozidla
- Kvapaliny
- Garáž
- Pivnica
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
