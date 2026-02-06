Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set

Dve 18 V batérie pre výkonný 36 V motor: aku WD 4-18 Dual Battery Set na mokré a suché vysávanie s 20 l plastovou nádobou, 2,2 m sacou hadicou, funkciou fúkania a plochým skladaným filtrom.

Vysávanie bez hraníc: napájanie dvoma 18-voltovými batériami a výkonným 36-voltovým motorom. Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie WD 4-18 Dual Battery Set je súčasťou 18 V akumulátorovej platformy Kärcher Battery Power a kombinuje výkonné sanie s pôsobivou voľnosťou pohybu pri vysávaní. Prístroj dokonale kombinuje 2,2-metrovú saciu hadicu a podlahovú hubicu a dokáže okamžite odstrániť mokré, jemné alebo hrubé nečistoty. Vysávač má nárazuvzdornú 20-litrovú plastovú nádobu, fleecové filtračné vrecko a plochý skladaný filter, ktorý je vhodný na nepretržité mokré a suché vysávanie bez nutnosti výmeny filtra. Vďaka patentovanej technológii odstraňovania je možné filter vybrať a vyčistiť v priebehu niekoľkých sekúnd – bez kontaktu s nečistotami. Tam, kde nie je možné vysávanie, príde na svoje funkcia fúkania. Úložný priestor sacej hadice šetrí miesto; Jednoducho ho bezpečne zaveste na hlavu zariadenia. Trubice a podlahová hubica sa tiež rýchlo a pohodlne zaparkujú na nárazníku. Medzi ďalšie funkcie patrí ergonomická rukoväť na prenášanie a uzamykací systém "Pull & Push" pre jednoduché otváranie a zatváranie nádoby. Súčasťou balenia sú dve 18 V batérie Kärcher a nabíjačka.

Vlastnosti a výhody
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set: 18 V + 18 V = 36 V výkon
18 V + 18 V = 36 V výkon
Výkonný 36 V motor napájaný dvoma 18 V lítium-iónovými batériami. Technológia v reálnom čase s LCD displejom batérie: zostávajúci čas prevádzky, zostávajúci čas nabíjania a kapacita batérie. Akumulátorový vysávač na mokré a suché vysávanie s najvyšším sacím výkonom v sortimente Kärcher Home & Garden.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set: Patentovaná technológia vyberania filtra
Patentovaná technológia vyberania filtra
Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra.
Batériový mokro suchý vysávač Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set: Praktická funkcia fúkania
Praktická funkcia fúkania
Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania. Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Praktický úložný priestor na príslušenstvo
  • Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
  • Kompaktné úložisko zariadenia.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia.
  • Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Uzamykací systém „Pull & Push"
  • Pre rýchle, jednoduché a bezpečné otvorenie a zatvorenie nádoby.
Ergonomicky tvarovaná rukoväť na prenášanie
  • Umožňuje pohodlnú prepravu stroja.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie motora (V) 36
Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 18 V Systém batérií
menovitý príkon (W) 380
Sací výkon (W) 100
Vysávanie (mbar) max. 150
Prietok vzduchu (l/s) max. 32
Objem nádoby (l) 20
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Napätie (V) 18
Kapacita (Ah) 5
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 2
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) Približne 28 (5,0 Ah)
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 143
Nabíjací prúd (A) 2,5
Napájanie pre nabíjačku batérií (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 66
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 6,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 385 x 411 x 526

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria je súčasťou balenia
  • Batéria: 18 V / 5,0 Ah batéria Kärcher Battery Power (2 ks)
  • Nabíjačka: 18 V rýchlonabíjačka Kärcher Battery Power (2 ks)
  • Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • inteligentný displej: integrovaný v batérii
  • Funkcia fúkania
  • Parkovacia poloha
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Video

Oblasti využitia
  • Dielňa
  • Terasa
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Záhradný domček
  • Interiér vozidla
  • Kvapaliny
  • Garáž
  • Pivnica
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
Akumulátorový mokro-suchý vysávač WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set náhradný diel

