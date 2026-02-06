Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further

WD 4 S Go!Further je limitovaná edícia čierneho mokro-suchého vysávača vyrobeného z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, ako je napríklad hubica do auta.

Mokro-suchý vysávač, ktorý ide ešte o krok ďalej – limitovaná edícia čierneho WD 4 S Go!Further, vyrobená z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, ponúka najlepšie výsledky čistenia a vysokú úroveň pohodlia. WD 4 S Go!Further, vrátane hubice do auta a sady sacích kefiek, je s výkonom 1 100 wattov mimoriadne výkonný a energeticky úsporný: zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica Clips mokro-suchého vysávača WD 4 S Go!Further sú optimálne zladené pre dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia. Zariadenie sa dodáva s robustnou a nárazuvzdornou 20-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5 m káblom, 2,2 metrovou sacou hadicou, podlahovou hubicou Clips, plochým skladaným filtrom a flísovým filtračným vreckom. Vďaka patentovanej technológii je možné filter vo vysávači mokro-suchého čistenia jednoducho a rýchlo vybrať v priebehu niekoľkých sekúnd pre dôkladné čistenie – bez kontaktu s nečistotami. Tam, kde nie je vysávanie možné, pomôže prídavná funkcia fúkania. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevniť príslušenstvo priamo na saciu hadicu. Hadicu je možné kompaktne uložiť na hlave zariadenia. Trubice a podlahová hubica sa tiež rýchlo a pohodlne umiestnia na nárazník.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further: Patentovaná technológia vyberania filtra
Patentovaná technológia vyberania filtra
Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further: Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further: Prvky udržateľnosti
Prvky udržateľnosti
Dizajn z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera. Balenie obsahuje plastové vrecká vyrobené z minimálne 50 % recyklovaného materiálu²⁾
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia.
  • Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzatváracím systémom
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odkladacia polička
  • Na bezpečné uloženie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
  • Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
  • Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
  • Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1100
Sací výkon (W) 240
Vysávanie (mbar) max. 240
Prietok vzduchu (l/s) max. 55
Objem nádoby (l) 20
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Čierna Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Čierna
Napájací kábel (m) 5
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba Čierna
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 10,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 384 x 365 x 524

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Súvisí s balením vo vnútri škatule.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
  • Štrbinová hubica
  • Hubica na vysávanie auta
  • Sacia kefa s mäkkými štetinami
  • Sacia kefa s tvrdými štetinami
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dielňa
  • Pivnica
  • Kvapaliny
  • Vstupný priestor
  • Domáca dielňa
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further náhradný diel

