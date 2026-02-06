Mokro-suchý vysávač WD 4 S Go!Further
WD 4 S Go!Further je limitovaná edícia čierneho mokro-suchého vysávača vyrobeného z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ a s exkluzívnym príslušenstvom, ako je napríklad hubica do auta.
Mokro-suchý vysávač, ktorý ide ešte o krok ďalej – limitovaná edícia čierneho WD 4 S Go!Further, vyrobená z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ s exkluzívnym príslušenstvom, ponúka najlepšie výsledky čistenia a vysokú úroveň pohodlia. WD 4 S Go!Further, vrátane hubice do auta a sady sacích kefiek, je s výkonom 1 100 wattov mimoriadne výkonný a energeticky úsporný: zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica Clips mokro-suchého vysávača WD 4 S Go!Further sú optimálne zladené pre dosiahnutie najlepších výsledkov čistenia. Zariadenie sa dodáva s robustnou a nárazuvzdornou 20-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 5 m káblom, 2,2 metrovou sacou hadicou, podlahovou hubicou Clips, plochým skladaným filtrom a flísovým filtračným vreckom. Vďaka patentovanej technológii je možné filter vo vysávači mokro-suchého čistenia jednoducho a rýchlo vybrať v priebehu niekoľkých sekúnd pre dôkladné čistenie – bez kontaktu s nečistotami. Tam, kde nie je vysávanie možné, pomôže prídavná funkcia fúkania. Odnímateľná rukoväť umožňuje pripevniť príslušenstvo priamo na saciu hadicu. Hadicu je možné kompaktne uložiť na hlave zariadenia. Trubice a podlahová hubica sa tiež rýchlo a pohodlne umiestnia na nárazník.
Vlastnosti a výhody
Patentovaná technológia vyberania filtraBleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami. Na mokré a suché vysávanie bez dodatočnej výmeny filtra.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstvaPriestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva. Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Prvky udržateľnostiDizajn z 35 % recyklovaného plastu¹⁾ Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera. Balenie obsahuje plastové vrecká vyrobené z minimálne 50 % recyklovaného materiálu²⁾
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Saciu hadicu je možné uložiť priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch zariadenia.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Vrecká z netkanej textílie s praktickým uzatváracím systémom
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vysokú kapacitu zadržiavania prachu.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Odkladacia polička
- Na bezpečné uloženie nástrojov a malých dielov, ako sú skrutky a klince.
Odloženie rukoväte na vrchu zariadenia
- Pri prestávke v práci rýchlo zaparkujte rukoväť na vrchu zariadenia.
Zariadenie, sacia hadica a podlahová hubica sú optimálne zladené
- Pre najlepšie výsledky čistenia – či už suché, mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
- Pre maximálne pohodlie pri práci a flexibilitu pri vysávaní.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1100
|Sací výkon (W)
|240
|Vysávanie (mbar)
|max. 240
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 55
|Objem nádoby (l)
|20
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Čierna Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Čierna
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|10,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|384 x 365 x 524
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva. / ²⁾ Súvisí s balením vo vnútri škatule.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: klipy
- Štrbinová hubica
- Hubica na vysávanie auta
- Sacia kefa s mäkkými štetinami
- Sacia kefa s tvrdými štetinami
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
Oblasti využitia
- Terasa
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Pivnica
- Kvapaliny
- Vstupný priestor
- Domáca dielňa
Príslušenstvo
