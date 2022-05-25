Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22

Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22 s 25 l nádobou sa dá ovládať priamo zo sacej hadice vďaka diaľkovému ovládaniu 2 v 1. S funkciou čistenia filtra a praktickou vypúšťacou skrutkou.

Vďaka vysokému saciemu výkonu a energetickej účinnosti poskytuje WD 5 Control 25/5/22 vynikajúce výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných aj hrubých nečistôt. Inovatívne diaľkové ovládanie 2 v 1 umožňuje diaľkové ovládanie cez Bluetooth pre väčšie pohodlie; a pri práci s akumulátorovým elektrickým náradím funkcia automatickej detekcie vibrácií automaticky zapne mokrosuchý vysávač, takže nemusíte prerušovať prácu. Patentovaná technológia vybratia filtra umožňuje výmenu plochého skladaného filtra bez kontaktu s nečistotami; funkcia čistenia filtra potom jednoducho obnoví sací výkon. Má tiež funkciu Power Control pre plynulé nastavenie sania. Okrem silného sania ponúka aj praktickú funkciu fúkania pre jemnejšie čistenie. WD 5 Control 25/5/22 má veľkorysú 25-litrovú nádobu, 5 metrov kábla a 2,2 metrovú saciu hadicu. Hadicu, kábel a príslušenstvo je možné navyše uložiť priamo na zariadení pre väčšie pohodlie a úsporu miesta.

Vlastnosti a výhody
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22: Diaľkové ovládanie 2v1
Diaľkové ovládanie 2v1
Funkcia 1: umožňuje spustenie alebo zastavenie mokrosuchého vysávača prostredníctvom pripojenia Bluetooth jednoduchým stlačením diaľkového ovládača na samotnej sacej hadici.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22: Diaľkové ovládanie 2 v 1: automatická detekcia vibrácií
Diaľkové ovládanie 2 v 1: automatická detekcia vibrácií
Funkcia 2: v automatickom režime funkcia detekcie vibrácií automaticky zapne a vypne mokrosuchý vysávač hneď, ako sa akumulátorové elektrické náradie zapne alebo vypne. V automatickom režime mokrosuchý vysávač pokračuje vo vysávaní ešte niekoľko sekúnd po vypnutí akumulátorového elektrického náradia, aby sa zabezpečilo, že sa pozbiera všetok zostávajúci prach a nečistoty. Pre bezprašnú prácu!
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22: Power Control
Power Control
Sací výkon zariadenia je možné nastaviť v ľubovoľnom kroku pomocou otočného prepínača (min. až max.), takže sa dokáže prispôsobiť každej aplikácii.
Čistenie filtra a patentovaná technológia vyberania filtra
  • Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby.
  • Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
  • Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Brzda kolieska
  • Mokrosuchý vysávač je stabilný aj na svahoch so sklonom až 10°.
Úložný priestor pre hadicu, kábel a príslušenstvo na hlave zariadenia
  • Saciu hadicu je možné skladovať úsporným spôsobom zavesením na hlavu zariadenia. Intuitívne možnosti upevnenia pre ľavákov aj pravákov.
  • Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné úschovne príslušenstva. Napájací kábel je možné bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových háčikov.
Fleecové filtračné vrecko
  • Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
  • Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktická parkovacia poloha
  • Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
  • Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1200
Sací výkon (W) 280
Vysávanie (mbar) max. 260
Prietok vzduchu (l/s) max. 70
Objem nádoby (l) 25
Materiál nádoby Plast
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
Napájací kábel (m) 5
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 7,8
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 12
Rozmery (d x š x v) (mm) 418 x 382 x 653

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: Plast
  • Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
  • Štrbinová hubica
  • Adaptér pre pripojenie elektronáradia
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Diaľkové ovládanie 2v1
  • Funkcia čistenia filtra
  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Regulácia výkonu
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Pohodlné držadlo 3 v 1
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
  • Otočné kolieska s brzdou: 1 Kus(y)
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22

Video

Oblasti využitia
  • Renovácia
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Dielňa
  • Terasa
  • Kvapaliny
  • Pivnica
  • Domáca dielňa
  • Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher