Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22
Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22 s 25 l nádobou sa dá ovládať priamo zo sacej hadice vďaka diaľkovému ovládaniu 2 v 1. S funkciou čistenia filtra a praktickou vypúšťacou skrutkou.
Vďaka vysokému saciemu výkonu a energetickej účinnosti poskytuje WD 5 Control 25/5/22 vynikajúce výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných aj hrubých nečistôt. Inovatívne diaľkové ovládanie 2 v 1 umožňuje diaľkové ovládanie cez Bluetooth pre väčšie pohodlie; a pri práci s akumulátorovým elektrickým náradím funkcia automatickej detekcie vibrácií automaticky zapne mokrosuchý vysávač, takže nemusíte prerušovať prácu. Patentovaná technológia vybratia filtra umožňuje výmenu plochého skladaného filtra bez kontaktu s nečistotami; funkcia čistenia filtra potom jednoducho obnoví sací výkon. Má tiež funkciu Power Control pre plynulé nastavenie sania. Okrem silného sania ponúka aj praktickú funkciu fúkania pre jemnejšie čistenie. WD 5 Control 25/5/22 má veľkorysú 25-litrovú nádobu, 5 metrov kábla a 2,2 metrovú saciu hadicu. Hadicu, kábel a príslušenstvo je možné navyše uložiť priamo na zariadení pre väčšie pohodlie a úsporu miesta.
Vlastnosti a výhody
Diaľkové ovládanie 2v1Funkcia 1: umožňuje spustenie alebo zastavenie mokrosuchého vysávača prostredníctvom pripojenia Bluetooth jednoduchým stlačením diaľkového ovládača na samotnej sacej hadici.
Diaľkové ovládanie 2 v 1: automatická detekcia vibráciíFunkcia 2: v automatickom režime funkcia detekcie vibrácií automaticky zapne a vypne mokrosuchý vysávač hneď, ako sa akumulátorové elektrické náradie zapne alebo vypne. V automatickom režime mokrosuchý vysávač pokračuje vo vysávaní ešte niekoľko sekúnd po vypnutí akumulátorového elektrického náradia, aby sa zabezpečilo, že sa pozbiera všetok zostávajúci prach a nečistoty. Pre bezprašnú prácu!
Power ControlSací výkon zariadenia je možné nastaviť v ľubovoľnom kroku pomocou otočného prepínača (min. až max.), takže sa dokáže prispôsobiť každej aplikácii.
Čistenie filtra a patentovaná technológia vyberania filtra
- Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby.
- Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Brzda kolieska
- Mokrosuchý vysávač je stabilný aj na svahoch so sklonom až 10°.
Úložný priestor pre hadicu, kábel a príslušenstvo na hlave zariadenia
- Saciu hadicu je možné skladovať úsporným spôsobom zavesením na hlavu zariadenia. Intuitívne možnosti upevnenia pre ľavákov aj pravákov.
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné úschovne príslušenstva. Napájací kábel je možné bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových háčikov.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
- Na jednoduché vysávanie aj v úzkych priestoroch.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1200
|Sací výkon (W)
|280
|Vysávanie (mbar)
|max. 260
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádoby (l)
|25
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|7,8
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Diaľkové ovládanie 2v1
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
- Otočné kolieska s brzdou: 1 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 5 Control 25/5/22 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher