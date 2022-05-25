Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22
WD 5 Control P 25/5/22 s 25 l nádobou, zásuvkou pre zariadenie a diaľkovým ovládaním 2 v 1 je ideálny na prácu s elektrickým náradím. S funkciou čistenia filtra a funkciou Power Control.
Zažite čistotu bez námahy s WD 5 Control P 25/5/22, ktorý uľahčuje odstraňovanie suchých, mokrých, jemných aj hrubých nečistôt a zároveň zaisťuje bezchybné výsledky vďaka vysokému saciemu výkonu a energetickej účinnosti. Zažite maximálnu slobodu s inovatívnym diaľkovým ovládaním 2 v 1: pre väčšie pohodlie spúšťa a zastavuje mokrosuchý vysávač pomocou diaľkového ovládania Bluetooth alebo ho vďaka funkcii detekcie vibrácií dokáže spustiť automaticky pri použití akumulátorového elektrického náradia. Patentovaná technológia vybratia filtra umožňuje výmenu plochého skladaného filtra bez kontaktu s nečistotami, zatiaľ čo funkcia čistenia filtra obnoví plný sací výkon v okamihu. Integrovaná zásuvka pre zariadenie robí z WD 5 Control P ideálneho partnera pre káblové elektrické náradie. Nastavte si sací výkon v ľubovoľnom kroku pomocou funkcie Power Control a použite praktickú funkciu fúkania na čistenie, ktoré vyžaduje jemnejší dotyk. Vysávač má robustnú 25-litrovú nádobu, 5 metrov kábla, 2,2 metrovú saciu hadicu a kolieskovú brzdu pre väčšiu bezpečnosť. Okrem toho sa na samotnom zariadení nachádza šikovný úložný priestor na hadicu, kábel a príslušenstvo.
Vlastnosti a výhody
Diaľkové ovládanie 2v1Funkcia 1: umožňuje spustenie alebo zastavenie mokrosuchého vysávača prostredníctvom pripojenia Bluetooth jednoduchým stlačením diaľkového ovládača na samotnej sacej hadici.
Diaľkové ovládanie 2 v 1: automatická detekcia vibráciíFunkcia 2: v automatickom režime funkcia detekcie vibrácií automaticky zapne a vypne mokrosuchý vysávač hneď, ako sa akumulátorové elektrické náradie zapne alebo vypne. V automatickom režime mokrosuchý vysávač pokračuje vo vysávaní ešte niekoľko sekúnd po vypnutí akumulátorového elektrického náradia, aby sa zabezpečilo, že sa pozbiera všetok zostávajúci prach a nečistoty. Pre bezprašnú prácu!
Extra zásuvka pre prácu s elektrickým náradím s káblomPrach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Power Control
- Sací výkon zariadenia je možné nastaviť v ľubovoľnom kroku pomocou otočného prepínača (min. až max.), takže sa dokáže prispôsobiť každej aplikácii.
Čistenie filtra a patentovaná technológia vyberania filtra
- Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby.
- Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Brzda kolieska
- Mokrosuchý vysávač je stabilný aj na svahoch so sklonom až 10°.
Úložný priestor pre hadicu, kábel a príslušenstvo na hlave zariadenia
- Saciu hadicu je možné skladovať úsporným spôsobom zavesením na hlavu zariadenia. Intuitívne možnosti upevnenia pre ľavákov aj pravákov.
- Systém ovládania filtra pre vysoký sací výkon, ktorý vydrží
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1200
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|280
|Vysávanie (mbar)
|max. 260
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádoby (l)
|25
|Materiál nádoby
|Plast
|Farebná zložka
|Nádoba Žltá Hlava zariadenia Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Diaľkové ovládanie 2v1
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
- Otočné kolieska s brzdou: 1 Kus(y)
Video
Oblasti využitia
- Dielňa
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
Príslušenstvo
Mokro-suchý vysávač WD 5 Control P 25/5/22 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher