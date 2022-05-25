Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22
Mokro-suchý vysávač WD 5 Control S 25/5/22 s 25 l nádobou sa dá ovládať priamo zo sacej hadice vďaka diaľkovému ovládaniu 2 v 1. S funkciou čistenia filtra a praktickou vypúšťacou skrutkou.
Čistenie jednoducho – výkonný a energeticky úsporný WD 5 Control S 25/5/22 vždy poskytuje najlepšie výsledky čistenia suchých, mokrých, jemných aj hrubých nečistôt. Zažite maximálnu slobodu s inovatívnym diaľkovým ovládaním 2 v 1: zariadenie pohodlne spustite a vypnite pomocou diaľkového ovládania Bluetooth. Čo ho odlišuje? Pri používaní akumulátorového elektrického náradia sa vysávač sám zapína a vypína vďaka automatickej detekcii vibrácií. Vďaka patentovanej technológii vyberania filtra je výmena plochého skladaného filtra hygienická a bezkontaktná. Ak sací výkon začne klesať, inteligentný systém čistenia filtra ho v okamihu obnoví – takže môžete pracovať bez prerušenia. Vďaka funkcii Power Control môžete sací výkon nastaviť na ľubovoľnú úroveň, aby vyhovoval každej úlohe. Vysávané kvapaliny sa dajú ľahko vyprázdniť pomocou vypúšťacej skrutky. Spoľahlivá funkcia fúkania ponúka perfektné riešenie na čistenie citlivých povrchov alebo odstraňovanie prachu z rohov. Mokrosuchý vysávač má robustnú 25-litrovú nádobu z nehrdzavejúcej ocele, 5 metrov kábla a flexibilnú 2,2 metrovú saciu hadicu.
Vlastnosti a výhody
Diaľkové ovládanie 2v1Funkcia 1: umožňuje spustenie alebo zastavenie mokrosuchého vysávača prostredníctvom pripojenia Bluetooth jednoduchým stlačením diaľkového ovládača na samotnej sacej hadici.
Diaľkové ovládanie 2 v 1: automatická detekcia vibráciíFunkcia 2: v automatickom režime funkcia detekcie vibrácií automaticky zapne a vypne mokrosuchý vysávač hneď, ako sa akumulátorové elektrické náradie zapne alebo vypne. V automatickom režime mokrosuchý vysávač pokračuje vo vysávaní ešte niekoľko sekúnd po vypnutí akumulátorového elektrického náradia, aby sa zabezpečilo, že sa pozbiera všetok zostávajúci prach a nečistoty. Pre bezprašnú prácu!
Power ControlSací výkon zariadenia je možné nastaviť v ľubovoľnom kroku pomocou otočného prepínača (min. až max.), takže sa dokáže prispôsobiť každej aplikácii.
Čistenie filtra a patentovaná technológia vyberania filtra
- Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby.
- Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Rýchle a uľahčené vyprázdňovanie veľkého množstva vody.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Brzda kolieska
- Mokrosuchý vysávač je stabilný aj na svahoch so sklonom až 10°.
Úložný priestor pre hadicu, kábel a príslušenstvo na hlave zariadenia
- Saciu hadicu je možné skladovať úsporným spôsobom zavesením na hlavu zariadenia. Intuitívne možnosti upevnenia pre ľavákov aj pravákov.
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné úschovne príslušenstva. Napájací kábel je možné bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových háčikov.
- Systém ovládania filtra pre vysoký sací výkon, ktorý vydrží
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1200
|Sací výkon (W)
|280
|Vysávanie (mbar)
|max. 260
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 70
|Objem nádoby (l)
|25
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Nádoba nehrdzavejúca oceľ Hlava zariadenia Žltá Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|5
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|12,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 653
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: Plast
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Diaľkové ovládanie 2v1
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
- Otočné kolieska s brzdou: 1 Kus(y)
Oblasti využitia
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Dielňa
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
