Mokro-suchý vysávač WD 6 Control P S 30/6/35/T
WD 6 Control P S 30/6/35/T s 30-litrovou nádobou, funkciou čistenia filtra, zásuvkou pre zariadenie a inovatívnym diaľkovým ovládaním 2 v 1 je ideálny na prácu s elektrickým náradím.
Inovatívny, pohodlný, výkonný – WD 6 Control P S 30/6/35/T. Extrémne výkonný a energeticky úsporný mokro-suchý vysávač poskytuje najlepšie výsledky čistenia suchých, jemných aj hrubých nečistôt. Inovatívne diaľkové ovládanie 2 v 1 umožňuje spustenie a zastavenie zariadenia pomocou diaľkového ovládania Bluetooth pre väčšie pohodlie. Špeciálna funkcia: Hneď ako začnete pracovať s akumulátorovým elektrickým náradím, diaľkové ovládanie rozpozná vibrácie a automaticky aktivuje vysávač. Patentovaná technológia vybratia filtra umožňuje výmenu plochého skladaného filtra bez kontaktu so nečistotami, zatiaľ čo funkcia čistenia filtra obnoví plný sací výkon v okamihu. WD 6 Control P S je však vďaka integrovanej zásuvke pre zariadenia aj perfektným partnerom pre káblové elektrické náradie. Navyše, sací výkon je možné pomocou funkcie Power Control ľubovoľne regulovať. S veľkorysou 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 6-metrovým káblom a extra dlhou 3,5-metrovou sacou hadicou ponúka WD 6 Control P S maximálnu kapacitu a dosah.
Vlastnosti a výhody
Diaľkové ovládanie 2v1Funkcia 1: umožňuje spustenie alebo zastavenie mokrosuchého vysávača prostredníctvom pripojenia Bluetooth jednoduchým stlačením diaľkového ovládača na samotnej sacej hadici.
Diaľkové ovládanie 2 v 1: automatická detekcia vibráciíFunkcia 2: v automatickom režime funkcia detekcie vibrácií automaticky zapne a vypne mokrosuchý vysávač hneď, ako sa akumulátorové elektrické náradie zapne alebo vypne. V automatickom režime mokrosuchý vysávač pokračuje vo vysávaní ešte niekoľko sekúnd po vypnutí akumulátorového elektrického náradia, aby sa zabezpečilo, že sa pozbiera všetok zostávajúci prach a nečistoty. Pre bezprašnú prácu!
Extra zásuvka pre prácu s elektrickým náradím s káblomPrach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Power Control
- Sací výkon zariadenia je možné nastaviť v ľubovoľnom kroku pomocou otočného prepínača (min. až max.), takže sa dokáže prispôsobiť každej aplikácii.
Čistenie filtra a patentovaná technológia vyberania filtra
- Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby.
- Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Rýchle a uľahčené vyprázdňovanie veľkého množstva vody.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Brzda kolieska
- Mokrosuchý vysávač je stabilný aj na svahoch so sklonom až 10°.
Úložný priestor pre hadicu, kábel a príslušenstvo na hlave zariadenia
- Saciu hadicu je možné skladovať úsporným spôsobom zavesením na hlavu zariadenia. Intuitívne možnosti upevnenia pre ľavákov aj pravákov.
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné úschovne príslušenstva. Napájací kábel je možné bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových háčikov.
Prvky udržateľnosti
- Dizajn s 20 % recyklovaného plastu¹⁾.
- Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1300
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|300
|Vysávanie (mbar)
|max. 280
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 75
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|6
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|8,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 693
¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 3.5 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Štrbinová hubica
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Diaľkové ovládanie 2v1
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Odkladanie príslušenstva na stroji
- Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
- Otočné kolieska s brzdou: 1 Kus(y)
Oblasti využitia
- Dielňa
- Renovácia
- Interiér vozidla
- Garáž
- Terasa
- Kvapaliny
- Pivnica
- Domáca dielňa
- Vstupný priestor
