Mokro-suchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
Mokrosuchý vysávač WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet kombinuje výkon a energetickú účinnosť. S 30 litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele a príslušenstvom pre vozidlá či domácich miláčkov.
Mimoriadne výkonný a zároveň energeticky úsporný so spotrebou energie len 1300 W: vysávač na mokré a suché vysávanie WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet je vybavený 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele určenou na ľahké vypúšťanie tekutín. Integrovaná elektrická zásuvka s automatickým vypínačom umožňuje pripojenie elektrického náradia. Otočný prepínač je možné použiť na nastavenie sacieho výkonu podľa potreby. Plochý skladaný filter je možné vybrať bez toho, aby ste museli prísť do kontaktu s nečistotami, jednoduchým otvorením filtračnej skrinky. Filter je navyše možné efektívne vyčistiť stlačením tlačidla čistenia filtra, čím sa obnoví plný sací výkon. Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou umožňuje pripevnenie príslušenstva k samotnej sacej hadici. Na čistenie interiérov vozidiel je súčasťou balenia nasledujúce príslušenstvo: hubica do auta, extra dlhá štrbinová hubica, sacie kefy s mäkkými a tvrdými štetinami a hubica na čalúnenie na spoľahlivé vysávanie chlpov domácich zvierat z textilných povrchov. Medzi ďalšie výhody patrí skutočnosť, že saciu hadicu je možné kompaktne uložiť zavesením na obe strany hlavy zariadenia, ako aj parkovaciu polohu pre podlahovú hubicu.
Vlastnosti a výhody
Špeciálne hubice na čistenie interiérov áut a vysávanie chlpov domácich zvieratPre najlepšie výsledky čistenia na chúlostivých povrchoch, v úzkych medzipriestoroch a na veľkých plochách. Na odstraňovanie jemných ako aj nepoddajných nečistôt.
Zásuvka s automatickým zapínaním a vypínaním pre prácu s elektronáradím.Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva. Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Vynikajúce čistenie filtraSilné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby. Sací výkon sa rýchlo obnoví.
Patentovaná technológia vyberania filtra
- Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
- Na mokré a suché vysávanie bez výmeny filtra.
Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Nasávaciu hadicu je možné skladovať priestorovo úsporným spôsobom zavesením na vrch prístroja.
- Intuitívne zabezpečovacie mechanizmy pre ľavákov a pravákov.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Rýchle a uľahčené vyprázdňovanie veľkého množstva vody.
Fleecové filtračné vrecko
- Trojvrstvový fleecový materiál mimoriadne odolný proti roztrhnutiu.
- Pre dlhotrvajúci sací výkon a vynikajúce zadržiavanie prachu.
Praktické odkladanie kábla a príslušenstva
- Priestorovo úsporné, bezpečné a ľahko dostupné skladovanie príslušenstva.
- Napájací kábel možno bezpečne uložiť pomocou integrovaných káblových hákov.
Praktická parkovacia poloha
- Pre pohodlné a rýchle odkladanie sacej trubice a podlahovej hubice pri prerušení práce.
Praktická funkcia fúkania
- Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
- Bezproblémové odstránenie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
- Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Špecifikácie
Technické údaje
|menovitý príkon (W)
|1300
|Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W)
|min. 100 - max. 2100
|Sací výkon (W)
|300
|Vysávanie (mbar)
|max. 280
|Prietok vzduchu (l/s)
|max. 75
|Objem nádoby (l)
|30
|Materiál nádoby
|nehrdzavejúca oceľ
|Farebná zložka
|Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Žltá
|Napájací kábel (m)
|6
|Vnút. priemer príslušenstva (mm)
|35
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|73
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,3
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|13,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|418 x 382 x 693
Balenie obsahuje
- Dĺžka sacej hadice: 2.2 m
- Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
- Materiál sacej hadice: Plast
- Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
- Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
- Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
- Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
- Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
- Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
- Adaptér pre pripojenie elektronáradia
- Extra dlhá štrbinová hubica (350 mm)
- Kefa na zvieracie chlpy
- Hubica na vysávanie auta
- Sacia kefa s mäkkými štetinami
- Sacia kefa s tvrdými štetinami
- Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
- Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová
Výbava
- Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
- Funkcia čistenia filtra
- Otočný spínač (zap./vyp.)
- Regulácia výkonu
- Funkcia fúkania
- Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
- Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
- Dodatočné uloženie príslušenstva na vrchnej časti zariadenia
- Odkladacia plocha pre malé diely
- Pohodlné držadlo 3 v 1
- Hák na kábel
- Parkovacia poloha
- Vypúšťací uzáver v spodnej časti
- Robustný nárazník
- Kolieska bez brzdy: 5 Kus(y)
Oblasti využitia
- Batožinový priestor
- Autosedadlá
- Zadné sedadlo
- Priestor na nohy
- Dielňa
- Terasa
- Pivnica
