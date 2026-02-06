Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T

Mokrosuchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T s diaľkovým ovládaním 2 v 1 je ideálny na prácu s elektrickým náradím. S inteligentným systémom riadenia filtra Kärcher FILT!elligence™.

Inovatívny, pohodlný, výkonný – WD 7 Control P S 30/6/35/T s inteligentným systémom riadenia filtra Kärcher FILT!elligence™. Osvetlené LED diódy vás informujú, kedy je potrebné vyčistiť alebo vymeniť filtračné vrecko aj filter. A vďaka patentovanej technológii vyberania filtra je možné plochý skladaný filter vymeniť bez kontaktu s nečistotami, čo zaisťuje absolútnu čistotu a hygienu. Inovatívne diaľkové ovládanie 2 v 1 umožňuje pre väčšie pohodlie spustiť a vypnúť zariadenie pomocou diaľkového ovládania Bluetooth. Čo ho odlišuje? Pri práci s akumulátorovým elektrickým náradím sa vysávač aktivuje sám vďaka funkcii automatickej detekcie vibrácií. WD 7 Control je však vďaka integrovanej zásuvke aj perfektným partnerom pre káblové elektrické náradie. Navyše, sací výkon je možné ľubovoľne regulovať pomocou funkcie Power Control. S veľkorysou 30-litrovou nádobou z nehrdzavejúcej ocele, 6-metrovým káblom a extra dlhou 3,5-metrovou sacou hadicou ponúka WD 7 Control P S maximálnu kapacitu a dosah.

Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T: FILT!elligence™ - inteligentný systém riadenia filtra
LED diódy indikujú, kedy je potrebné vyčistiť alebo vymeniť filtračné vrecko aj filter, aby sa zabezpečil optimálny sací výkon a dlhšia životnosť zariadenia.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T: Diaľkové ovládanie 2v1
Funkcia 1: umožňuje spustenie alebo zastavenie mokrosuchého vysávača prostredníctvom pripojenia Bluetooth jednoduchým stlačením diaľkového ovládača na samotnej sacej hadici.
Mokro suchý vysávač Mokro-suchý vysávač WD 7 Control P S 30/6/35/T: Diaľkové ovládanie 2 v 1: automatická detekcia vibrácií
Funkcia 2: v automatickom režime funkcia detekcie vibrácií automaticky zapne a vypne mokrosuchý vysávač hneď, ako sa akumulátorové elektrické náradie zapne alebo vypne. V automatickom režime mokrosuchý vysávač pokračuje vo vysávaní ešte niekoľko sekúnd po vypnutí akumulátorového elektrického náradia, aby sa zabezpečilo, že sa pozbiera všetok zostávajúci prach a nečistoty. Pre bezprašnú prácu!
Extra zásuvka pre prácu s elektrickým náradím s káblom
  • Prach vznikajúci pri hobľovaní, pílení alebo brúsení sa priamo odsáva.
  • Vysávač sa automaticky zapína a vypína cez elektrické náradie.
Power Control
  • Sací výkon zariadenia je možné nastaviť v ľubovoľnom kroku pomocou otočného prepínača (min. až max.), takže sa dokáže prispôsobiť každej aplikácii.
Čistenie filtra a patentovaná technológia vyberania filtra
  • Silné impulzné nárazy vzduchu dopravia špinu stlačením tlačidla z filtra do nádoby.
  • Bleskové a jednoduché čistenie filtra odklopením filtračnej kazety - bez kontaktu s nečistotami.
Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Rýchle a uľahčené vyprázdňovanie veľkého množstva vody.
Praktická funkcia fúkania
  • Všade tam, kde vysávanie nie je možné, pomôže praktická funkcia vyfukovania.
  • Bezproblémové odstraňovanie nečistôt, napr. zo štrkového lôžka.
  • Šetrné čistenie jemných povrchov alebo zložitých predmetov.
Brzda kolieska
  • Mokrosuchý vysávač je stabilný aj na svahoch so sklonom až 10°.
Prvky udržateľnosti
  • Dizajn s 30 % recyklovaného plastu¹⁾.
  • Obal vyrobený z minimálne 80 % recyklovaného papiera.
Špecifikácie

Technické údaje

menovitý príkon (W) 1400
Menovitý príkon integrovanej zásuvky (W) min. 100 - max. 2100
Sací výkon (W) 315
Vysávanie (mbar) max. 290
Prietok vzduchu (l/s) max. 80
Objem nádoby (l) 30
Materiál nádoby nehrdzavejúca oceľ
Farebná zložka Hlava zariadenia Žltá Nádoba nehrdzavejúca oceľ Nárazník zariadenia Čierna
Napájací kábel (m) 6
Vnút. priemer príslušenstva (mm) 35
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického tlaku (dB(A)) 73
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 8,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 13,3
Rozmery (d x š x v) (mm) 418 x 382 x 693

¹⁾ Iba výrobok, všetky plastové diely okrem príslušenstva.

Balenie obsahuje

  • Dĺžka sacej hadice: 3.5 m
  • Typ sacej hadice: So zahnutou rukoväťou
  • Materiál sacej hadice: Plast
  • Odnímateľná rukoväť s elektrostatickou ochranou
  • Množstvo sacích trubíc: 2 Kus(y)
  • Dĺžka sacích trubíc: 0.5 m
  • Menovitá šírka sacích trubíc: 35 mm
  • Materiál sacích trubíc: nehrdzavejúca oceľ
  • Mokro-suchá podlahová hubica: Prepínateľná
  • Štrbinová hubica
  • Adaptér pre pripojenie elektronáradia
  • Plochý skladaný filter: 1 Kus(y), Celulóza
  • Fleecové filtračné vrecko: 1 Kus(y), 3-vrstvová

Výbava

  • Zásuvka s automatickým vypínaním a zapínaním
  • Diaľkové ovládanie 2v1
  • Kärcher FILT!elligence™
  • Funkcia čistenia filtra
  • Otočný spínač (zap./vyp.)
  • Regulácia výkonu
  • Funkcia fúkania
  • Medziľahlá parkovacia poloha rukoväte na hlave zariadenia
  • Uloženie sacej hadice na vrchnej časti zariadenia
  • Odkladacia plocha pre malé diely
  • Pohodlné držadlo 3 v 1
  • Hák na kábel
  • Parkovacia poloha
  • Odkladanie príslušenstva na stroji
  • Vypúšťací uzáver v spodnej časti
  • Robustný nárazník
  • Kolieska bez brzdy: 4 Kus(y)
  • Otočné kolieska s brzdou: 1 Kus(y)
Video

Oblasti využitia
  • Dielňa
  • Renovácia
  • Interiér vozidla
  • Garáž
  • Terasa
  • Kvapaliny
  • Pivnica
  • Domáca dielňa
  • Vstupný priestor
