Príslušenstvo pre mokro-suché vysávače
Kärcher ponúka široký a praktický výber príslušenstva na každodenné použitie, ako aj pre špeciálne aplikácie. Sortiment príslušenstva zahŕňa správne sacie hubice, vhodné hadice a špeciálne filtračné systémy. Pre mokro-suché vysávače sú dostupné rôzne veľkosti batérií a nabíjačky. Sieťové a batériové mokro-suché vysávače Kärcher v kombinácii s komplexným príslušenstvom pre každú čistiacu úlohu poskytujú ideálnu konfiguráciu, čo zabezpečuje vynikajúce výsledky čistenia a vysoký komfort pri používaní.
Robí mokro-suché vysávače ešte všestrannejšími: Originálne príslušenstvo Kärcher WD
Či už ide o úzke priestory v aute, pripojenie elektrického náradia alebo zachytávanie prachu pri vŕtaní – len s vhodným príslušenstvom dokážu mokro-suché vysávače Kärcher naplno využiť svoje multifunkčné schopnosti a dôkladne eliminovať nečistoty. Príslušenstvo je navrhnuté špeciálne pre mokro-suché vysávače Kärcher a v kombinácii s prístrojmi poskytuje vysokú účinnosť čistenia a rozširuje možnosti ich využitia.
Filtre
Kärcher filtre a filtračné vrecká, navrhnuté tak, aby dokonale sedeli na mokro-suché vysávače Kärcher, spoľahlivo zachytávajú nečistoty. Naše kartušové a ploché skladané filtre umožňujú prepínať medzi mokrým a suchým vysávaním bez potreby výmeny filtra. Fleece filtračné vrecká Kärcher sú mimoriadne odolné proti roztrhnutiu a ideálne pre náročné použitie, napríklad pri vysávaní hrubých a vlhkých nečistôt. Pre mokro-suché vysávače WD 4-6 a KWD 4-6 je k dispozícii špeciálny renovovací plochý skladaný filter a filtračné vrecko, ideálne na vysávanie jemného prachu vznikajúceho pri renovácii a práci s elektrickým náradím. Vďaka kvalitným materiálom zaručujú dlhotrvajúci sací výkon a optimálnu filtráciu prachu počas používania.
torý filter a filtračné vrecko sú vhodné pre ktorý mokro-suchý vysávač?
Sady príslušenstva
Sady príslušenstva Kärcher sú veľmi praktické a všestranné: Vybavené rôznymi hubicami umožňujú rýchlo a jednoducho riešiť rôzne čistiace problémy. Napríklad, sada na čistenie interiéru auta umožňuje kompletné vyčistenie vnútorných priestorov vozidla. Domáca sada s prepínateľnou podlahovou hubicou pre koberce a tvrdé podlahy a hubicou na čalúnenie s vyťahovačom vlákien ponúka ideálne príslušenstvo pre mnohé bežné domáce čistiace úlohy.
Hubice
Špeciálne vyvinuté hubice zaručujú dokonalé výsledky čistenia: Prepínateľná podlahová hubica napríklad zabezpečuje rýchle a dôkladné zachytávanie nečistôt, či už ide o suché alebo mokré, jemné alebo hrubé nečistoty.
Špeciálne činnosti
Špeciálne činnosti vyžadujú konkrétne riešenia: Napríklad zachytávač prachu pri vŕtaní od Kärcheru umožňuje bezpečné a bezprašné vŕtanie na všetkých bežných stenách a stropoch tým, že prach priamo odsáva pri otvore.
Príslušenstvo pre batériové mokro-suché vysávače
Neobmedzená sloboda: Vďaka vymeniteľným batériám a rýchlonabíjačkám platformy Kärcher Battery Power s napätím 18 V alebo 36 V sú batériové mokro-suché vysávače pripravené na použitie kedykoľvek, aj keď v blízkosti nie je elektrická zásuvka.
Pre ešte väčšiu flexibilitu môžu byť tieto batérie použité aj v ďalších zariadeniach platformy Kärcher Battery Power s napätím 18 V alebo 36 V.