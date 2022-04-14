K MOKRO SUCHÉMU VYSÁVAČU WD AŽ 45 EUR DARČEKOVÝ POUKAZ

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PRAVIDLÁ MARKETINGOVEJ KAMPANE: "Poukážka na nákup príslušenstva až do 45€ pre WD"
1. USPORIADATEĽ:
KÄRCHER Slovakia, s.r.o.
Bratislavská 31, 949 01 Nitra
IČO: 43 967 663, IČ DPH: SK2022541279
Spoločnosť je zapísaná v OR SR Nitra, oddiel Sro, vložka číslo: 21575/N
2. NÁZOV AKCIE:
„Poukážka na nákup príslušenstva až do 45€ pre WD“
(ďalej len „akcia").
3. DOBA TRVANIA:
od 15.04.2022 do 31.05.2022
4. MIESTO KONANIA:
Slovenská republika
5. PODMIENKY ÚČASTI:
Účastníkom akcie sa stáva zákazník s doručovacou adresou na území Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý si počas doby trvania akcie zakúpi u zmluvných partnerov spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. na území Slovenskej republiky KÄRCHER mokro-suché vysávače WD alebo tepovače SE, a tiež splní všetky ďalšie podmienky uvedené v mechanizme tejto marketingovej akcie.
5.1 MECHANIZMUS AKCIE:
5.1.1 Do tejto akcie sú zaradené výrobky KÄRCHER mokro-szché vysávače WD alebo tepovače-extraktory SE zakúpené v období od 15.04.2022 do 31.05.2022 zakúpené na území Slovenskej republiky prostredníctvom vlastných predajní Kärcher center, internetového obchodu www.karcher.sk, autorizovaných predajcov alebo obchodných partnerov.
5.1.2 Účastník akcie je povinný najneskôr :
- do 14 dní od nákupu zaregistrovať výrobok na webovej stránke :
https://kaercher.com/sk/home-garden/mokro-suche-vysavace/zaregistrujte-nakup-a-zisktajte-az-45-eur-poukaz.html
5.1.3 Do 2 pracovných dní od platnej registrácie, ktorá splnila podmienky marketingovej kampne - obdrží zákazník na ním zadanú emailovú adresu kupón v hodnote zodpovedajúcej kategórii stroja podľa bodu 5.1.4., ktorý si môže jednorazovo uplatniť na pri nákupe na https://www.kaercher.com/sk.
5.1.4. Hodnota kupónov podľa kategórie stroja:
|
Kategória produktu
|
Hodnota kupónu
|
WD 2
|
15 €
|
WD 3
|
20 €
|
WD 4
|
25 €
|
WD 5
|
35 €
|
WD 6
|
45 €
|
SE
|
25 €
6. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV:
Zákazník svojou účasťou v tejto marketingovej akcii súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov usporiadateľom (správcom) v rozsahu: meno, priezvisko, mesto / obec, emailová adresa a telefónne číslo (ďalej tiež len „osobné údaje“), a to za účelom naplnenia účelu marketingovej akcie (doručenie zľavového kupónu) a vyhodnotenia marketingovej akcie. Plnené znenie Oboznámenia so spracovaním osobných údajov zákazníka je uvedené na webovej stránke spoločnosti KÄRCHER Slovakia, s.r.o. (v časti Služby/Podpora a kontakty) https://www.kaercher.com/sk/sluzby/podpora/vyhlasenie-o-ochrane-osobnych-udajov.html
7. ĎALŠIE DÔLEŽITÉ PODMIENKY AKCIE:
7.1. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostranne bez náhrady zmeniť pravidlá akcie v priebehu jej trvania alebo akciu zrušiť či pozastaviť. Zmena pravidiel, alebo prípadné zrušenie či pozastavenie akcie sa nebude vzťahovať na už zakúpené výrobky.
7.2. Usporiadateľ akcie nezodpovedá za vzniknuté škody, v prípade nesprávne uvedených údajov zákazníka.
7.3. Úplné a aktuálne znenie pravidiel akcie bude po dobu konania akcie nepretržite k dispozícii na: https://kaercher.com/sk/home-garden/mokro-suche-vysavace/zaregistrujte-nakup-a-zisktajte-az-45-eur-poukaz-pravidla-akcie.html
7.4. Usporiadateľ akcie je oprávnený kontrolovať všetky podmienky pre účasť na akcii a v prípade sporu posúdiť a s konečnou platnosťou rozhodnúť o akejkoľvek otázke spojenej s akciou.
Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek z účastníkov akcie v prípade, že by takýto účastník porušoval pravidlá, jednal v rozpore s dobrými mravmi, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli účastníkovi vzniknúť. Prípadné námietky s priebehom akcie je možné organizátorovi zaslať doporučene do 30 dní od ukončenia akcie iba písomne na poštovú adresu uvedenú v týchto pravidlách. Námietky podané po tomto termíne nebudú zohľadnené. Rozhodnutie usporiadateľa o námietke je konečné.
V Nitre dňa 15.04.2022