Parné čističe Kärcher proti koronavírusu
Hygienická čistota s parou: Eliminuje až 99,999 % vírusov *
Čo dokáže parný čistič?
Zabíja až 99,999 % koronavírusu * a baktérií * *
Kärcher otestoval svoje parné čističe v nezávislom laboratóriu, aby zaistil ich účinnosť v boji proti vírusom. Výsledok: ak sa čističe používajú správne, dokážu zabiť až 99,999 % vírusov *, ako je napríklad koronavírus alebo chrípka, a 99,99 % bežných domácich baktérií * * z pevných povrchov. Keďže v súčasnosti sú dezinfekčné prostriedky vyhradené predovšetkým pre ambulantnú a ústavnú starostlivosť, parné čističe môžu výrazným spôsobom prispieť ku všeobecnej hygiene – v domácnostiach, ako aj v komerčnom a priemyselnom použití.
* Testy preukázali, že 30-sekundovým čistením po častiach s max. úrovňou pary a priamým kontaktom s čisteným povrchom a parným čističom Kärcher je možné odstrániť 99,999 % obalených vírusov, ako je koronavírus alebo chrípka (s výnimkou vírusu hepatitídy-B) na bežných hladkých pevných povrchoch v domácnosti (testovacia baktéria: Modified-Vaccinia-Ankara-Virus).
** Pri dôkladnom čistení s parným čističom Kärcher je možné zabiť 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií bežných hladkých pevných povrchoch, za predpokladu, že je rýchlosť čistenia 30 cm/s pri max. úrovni pary a s priamym kontaktom s čisteným povrchom (testovacia baktéria: Enterococcus hirae).