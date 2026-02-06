Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition

Parný čistič SC 2 Upright odstraňuje z tvrdých povrchov až 99,999 % koronavírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾.

Pomocou pary na odstránenie nečistôt: Kärcher SC 2 Upright dokáže vyčistiť akúkoľvek utesnenú tvrdú podlahu – dokonca aj drevo. Vďaka prednastavenej, ľahko použiteľnej regulácii prietoku pary v dvoch krokoch odstráni dôkladné čistenie parným čističom Kärcher z tvrdých povrchov až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých typických domácich baktérií²⁾. Parný čistič sa okamžite zahreje a je okamžite pripravený na použitie s plniteľnou a odnímateľnou nádržou na čistú vodu vrátane odvápňovacej kartuše. Prevádzkový stav zariadenia sa zobrazuje pomocou farebných kódov zobrazených v LED diódach na rukoväti. Kombinácia je perfektná: pre ešte hlbšie čistenie a rýchlu výmenu utierok bez kontaktu s nečistotami sa utierky na čistenie podláh Kärcher upevňujú k podlahovej hubici EasyFix pomocou suchého zipsu.

Vlastnosti a výhody
Parný čistič mop Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition: Prednastavená regulácia prietoku pary v 2 stupňoch na čistenie rôznych povrchov
Možnosti výberu symbolov podlahovej krytiny pre drevo alebo dlaždice na nastavenie ideálneho prietoku pary.
Parný čistič mop Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition: Štíhly dizajn produktu a podlahová hlava s otočným kĺbom
Ergonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Parný čistič mop Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition: Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartuša
Vyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce. Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia.
Krátka doba nahrievania
  • S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
  • Červené pulzujúce svetlo indikuje, že zariadenie sa zahrieva a zelené svetlo znamená, že zariadenie je pripravené na použitie.
EasyFix podlahová hubica s flexibilným spojom a fixáciou háčika a slučky na handričku na čistenie podlahy
  • Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti
  • Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
Špecifikácie

Technické údaje

Certifikát testovania¹⁾ Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²) Približne 50
Vykurovací výkon (W) 1600
Dĺžka kábla (m) 5
Doba zahrievania (min) 0,5
Objem nádrže (l) 0,4
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4
Rozmery (d x š x v) (mm) 314 x 168 x 1185

¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.

Balenie obsahuje

  • Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Handrička na citlivé podlahy EasyFix: 1 Kus(y)
  • Abrazívna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
  • Podlahová hubica: EasyFix

Výbava

  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
  • Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
Príslušenstvo
Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition náhradný diel

