Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition
Parný čistič SC 2 Upright odstraňuje z tvrdých povrchov až 99,999 % koronavírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých bežných domácich baktérií²⁾.
Pomocou pary na odstránenie nečistôt: Kärcher SC 2 Upright dokáže vyčistiť akúkoľvek utesnenú tvrdú podlahu – dokonca aj drevo. Vďaka prednastavenej, ľahko použiteľnej regulácii prietoku pary v dvoch krokoch odstráni dôkladné čistenie parným čističom Kärcher z tvrdých povrchov až 99,999 % vírusov¹⁾ a 99,99 % všetkých typických domácich baktérií²⁾. Parný čistič sa okamžite zahreje a je okamžite pripravený na použitie s plniteľnou a odnímateľnou nádržou na čistú vodu vrátane odvápňovacej kartuše. Prevádzkový stav zariadenia sa zobrazuje pomocou farebných kódov zobrazených v LED diódach na rukoväti. Kombinácia je perfektná: pre ešte hlbšie čistenie a rýchlu výmenu utierok bez kontaktu s nečistotami sa utierky na čistenie podláh Kärcher upevňujú k podlahovej hubici EasyFix pomocou suchého zipsu.
Vlastnosti a výhody
Prednastavená regulácia prietoku pary v 2 stupňoch na čistenie rôznych povrchovMožnosti výberu symbolov podlahovej krytiny pre drevo alebo dlaždice na nastavenie ideálneho prietoku pary.
Štíhly dizajn produktu a podlahová hlava s otočným kĺbomErgonomické a efektívne čistenie vďaka flexibilnému kĺbu hubice.
Nonstop para a integrovaná odvápňovacia kartušaVyberateľná nádrž sa dá kedykoľvek ľahko naplniť - pre nepretržitú paru bez prerušenia práce. Inteligentná odvápňovacia kartuša automaticky odstraňuje vodný kameň z vody, čím dramaticky predlžuje životnosť zariadenia.
Krátka doba nahrievania
- S dobou nahrievania iba 30 sekúnd je tento stroj prakticky vždy pripravený na použitie.
- Červené pulzujúce svetlo indikuje, že zariadenie sa zahrieva a zelené svetlo znamená, že zariadenie je pripravené na použitie.
EasyFix podlahová hubica s flexibilným spojom a fixáciou háčika a slučky na handričku na čistenie podlahy
- Optimálne výsledky čistenia na najrozličnejších tvrdých podlahách v domácnosti
- Bezkontaktná výmena utierky bez styku so špinou a pohodlné upevňovanie utierky na podlahu pomocou suchého zipsu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Certifikát testovania¹⁾
|Zabíja až 99,999% koronavírusov ¹⁾ a 99,9% baktérií²⁾
|Plošný výkon na jednu náplň (cca.) (m²)
|Približne 50
|Vykurovací výkon (W)
|1600
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Doba zahrievania (min)
|0,5
|Objem nádrže (l)
|0,4
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|314 x 168 x 1185
¹⁾ Pri selektívnom čistení parným čističom Kärcher, t.j. s dobou naparovania 30 sekúnd pri maximálnom nastavení pary s priamym kontaktom s čisteným povrchom, je možné eliminovať 99,999 % obalených vírusov, ako sú vírusy chrípky (okrem vírusu hepatitídy B), na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testovací zárodok: modifikovaný vírus kravských kiahní Ankara). / ²⁾ Pri čistení rýchlosťou čistenia 30 cm/s pri maximálnom nastavení pary a pri priamom kontakte s povrchom, ktorý sa má čistiť, je usmrtených 99,99% všetkých bežných domácich baktérií na bežných hladkých, tvrdých povrchoch v domácnosti (testované baktérie: Enterococcus hirae). / Minimálny faktor, o ktorý sa predlžuje životnosť výrobku, založený na interných skúškach s tvrdosťou vody 20 °dH a uhličitanovou tvrdosťou 15 °dH.
Balenie obsahuje
- Univerzálna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Handrička na citlivé podlahy EasyFix: 1 Kus(y)
- Abrazívna handrička na čistenie podláh EasyFix: 1 Kus(y)
- Podlahová hubica: EasyFix
Výbava
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: na rukoväti (dvojstupňový)
- Nádrž: Odnímateľné a možno ich v prípade potreby znovu naplniť
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
Príslušenstvo
Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition náhradný diel
Parný čistič SC 2 Upright Anniversary Edition náhradný diel