Príslušenstvo pre parné čističe
Správne príslušenstvo pre každý druh čistenia: s príslušenstvom pre parné čističe od Kärcher máte všetko, čo potrebujete. Naše príslušenstvo je navrhnuté pre každodenné použitie aj špeciálne čistenie, čo vám umožní maximálne prispôsobiť si čistenie podľa svojich potrieb. Kompatibilné so všetkými súčasnými zariadeniami, ponúkame široký výber príslušenstva pre efektívne a dôkladné čistenie – od parných žehličiek, XXL štrbinových kief a flexibilných ručných trysiek, až po malé kefky na detaily, veľké podlahové trysky a utierky na čistenie väčších plôch. Objavte široké možnosti a jednoducho rozšírte využitie vášho parného čističa.
Vyhladí záhyby efektívne a za okamih: naparovač odevov od Kärcher
Zabudnite na pokrčené oblečenie! S parným čističom a naparovačom na odevy budú vaše šaty opäť vyzerať perfektne v priebehu chvíľky. Tento naparovať vám navyše rýchlo a jednoducho pomôže osviežiť aj záclony, obrusy a mnoho ďalších textílií a zároveň zbaviť sa nepríjemných pachov. Výnimočne suchá a horúca para preniká hlboko do vlákien a osviežuje ich. Vytvorená kondenzovaná voda sa zbiera v samostatnej nádržke, ktorú je možné jednoducho vyprázdniť do umývadla alebo priamo do nádržky parného čističa.
Top príslušenstvo
Naše nové príslušenstvo prináša nové možnosti použitia a vyšší komfort pre všetky modely parných čističov s držiakom na príslušenstvo.
Trysky a kefy
Široký výber trysiek a kief ponúka rôzne možnosti pre každú čistiacu úlohu. Menšie kefy a nadstavce sú ideálne na čistenie v kúpeľni a kuchyni – či už ide o umývadlá, kohútiky, sprchy, rúry, varné dosky, digestory alebo grily. Väčšie trysky sú skvelé na efektívne čistenie podláh a okien a na osvieženie kobercov.
Návleky
Návleky Kärcher, vyrobené z vysokokvalitných materiálov, sú ideálne na odstránenie odolnej špiny a zabezpečujú dokonalé výsledky čistenia.
Odvápňovanie
Naše odvápňovacie kazety a prostriedky pri pravidelnej údržbe alebo výmene kaziet zabezpečujú až 10-násobne dlhšiu životnosť zariadenia.
Žehlenie
Parné žehličky od Kärcher kombinujú čistenie a žehlenie. Vďaka vhodnému príslušenstvu sa parný čistič ľahko a rýchlo premení na žehliacu stanicu, ktorá šetrí až 50 % času žehlenia a zabezpečí 100 % výsledky s bielizňou pripravenou priamo do skrine.