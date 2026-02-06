Robotický čistič okien RCW 2
Robotický čistič okien RCW 2 bez námahy čistí veľké a ťažko dostupné okná, zatiaľ čo utierky z mikrovlákna a dve rozprašovacie trysky zabezpečujú vždy bezchybné výsledky.
Robotický čistič okien RCW 2 nahrádza manuálne čistenie okien a automaticky zaisťuje čistý a bezšmuhový výhľad. Vďaka výkonnej technológii vysávania RCW 2 zaručuje bezpečné uchytenie na všetkých hladkých povrchoch, ideálne pre veľké a ťažko dostupné okná a zrkadlá. Systematická navigácia a dva senzory na detekciu rámov a predmetov zabezpečujú rýchle a spoľahlivé čistenie. Dva rotujúce disky s mikrovláknovými utierkami simulujú pohyb manuálneho utierania a zaisťujú žiarivo čisté výsledky. Dve ultrazvukové rozprašovacie trysky vytvárajú jemnú hmlu čistiaceho prostriedku, ktorá sa presne nastrieka na okno bez kvapkania. V závislosti od čistiacej úlohy je možné zvoliť štyri automatické režimy čistenia a jeden manuálny režim a pohodlne ich ovládať diaľkovým ovládačom. LED signály a hlasový výstup navyše kedykoľvek poskytujú stavové hlásenia o zariadení. Dodávaný čistič okien RM 503 spoľahlivo odstraňuje nečistoty, schne bez zanechania šmúh a umožňuje rýchlejšie stekanie dažďovej vody pre dlhotrvajúcu čistotu. A aj v prípade výpadku prúdu zostáva RCW 2 vďaka núdzovej batérii a bezpečnostnému káblu pripevnený ku sklu.
Vlastnosti a výhody
Systematická navigáciaSystematicky čistí celú oblasť bez toho, aby na nič zabudol. Smer jazdy sa automaticky zmení, keď čistič narazí na prekážku. Automaticky sa vráti do východiskovej polohy.
Automatická aplikácia čistiaceho prostriedkuDve ultrazvukové rozprašovacie trysky zabezpečujú zvlhčenie okennej tabule bez kvapkania. Dodaný čistiaci prostriedok na okná zaisťuje lesk bez šmúh a umožňuje dažďu rýchlejšie stekať – čím sa odďaľuje opätovné znečistenie.
Vysoký bezpečnostný štandardBezpečné držanie vďaka spoľahlivej vákuovej technológii a dodatočnému bezpečnostnému systému. Dodatočná ochrana vďaka integrovanej núdzovej batérii, ktorá udrží robotického čističa okien bezpečne pripevneného k okennej tabuli aj v prípade výpadku prúdu.
Inteligentné diaľkové ovládanie pre jednoduché ovládanie a monitorovanie
- 4 automatické režimy pre efektívne zvládnutie každej čistiacej úlohy: rýchle čistenie, intenzívne čistenie, bodové čistenie a leštenie.
- Možné je aj manuálne ovládanie.
Intuitívne používateľské rozhranie
- Tlačidlo ZAP/VYP pre jednoduché použitie.
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vždy dobre informovaný: dôležité informácie alebo aktuálny stav sa oznamujú hlasovým výstupom.
Dva senzory na detekciu rámu a predmetov
- Spoľahlivá detekcia okenných rámov a iných prekážok.
Utierky vyrobené z vysoko kvalitných mikrovlákien
- Mäkké mikrovlákna utierky optimálne pozbierajú uvoľnenú špinu
- Možno prať v práčke pri teplote do 40 °C.
Špecifikácie
Technické údaje
|Objem nádrže čistiaceho prostriedku (ml)
|70
|Čistiaci výkon (m²/min)
|0,33
|Sací výkon (Pa)
|3300
|Maximálny sací výkon (Pa)
|5000
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 76
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Veľkosť okna (Š x V) (cm)
|35 x 35
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|292 x 160 x 71
Balenie obsahuje
- Diaľkové ovládanie
- Plniaca fľaša
- Čistiaca handrička: 3 Pár
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 125 ml
Výbava
- Režim rýchleho čistenia
- Režim intenzívneho čistenia
- Režim bodového čistenia
- Režim dokončovania
- Manuálny režim čistenia
- Hlasový výstup
- Bezpečnostné lano
Video
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Veľké, ťažko dosiahnuteľné sklenené plochy
- Zrkadlá
- Hladké povrchy
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Robotický čistič okien RCW 2 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher