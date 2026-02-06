Robotický čistič okien RCW 4 Extra+
Robotický čistič okien RCW 4 Extra+ bez námahy čistí veľké, ťažko dostupné a bezrámové okná a vďaka neustálemu zvlhčovaniu utierky zaisťuje čistotu bez šmúh.
Robotický čistič okien RCW 4 Extra+ nahrádza manuálne čistenie veľkých a ťažko dostupných okien a zaisťuje jasný výhľad. Vďaka výkonnej technológii vysávania zaručuje bezpečné uchytenie na všetkých hladkých povrchoch vrátane zrkadiel a sprchovacích kútov. Dokonca aj bezrámové sklenené povrchy sa vďaka systematickej navigácii so štyrmi senzormi na detekciu rámu a predmetov rýchlo a spoľahlivo čistia. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov je mikrovláknová utierka kontinuálne a presne navlhčená čistiacim roztokom pomocou šiestich rozprašovacích trysiek ovládaných pumpou. Priame navlhčenie zabraňuje tvorbe kvapiek a unášaniu vetrom. V závislosti od stupňa znečistenia je možné zvoliť štyri automatické režimy čistenia a jeden manuálny režim a pohodlne ich ovládať diaľkovým ovládačom. LED signály a hlasový výstup poskytujú presné informácie o stave zariadenia, napríklad keď je nádržka na čistiaci prostriedok prázdna. Dodávaný čistič okien RM 503 spoľahlivo odstraňuje nečistoty, schne bez zanechania šmúh a umožňuje rýchlejšie stekanie dažďovej vody pre dlhotrvajúcu čistotu. A aj v prípade výpadku prúdu zostáva RCW 4 Extra+ pripevnený ku sklu vďaka núdzovej batérii a bezpečnostnému káblu.
Vlastnosti a výhody
Systematická navigáciaSystematicky čistí celú oblasť bez toho, aby na nič zabudol. Smer jazdy sa automaticky zmení, keď čistič narazí na prekážku. Automaticky sa vráti do východiskovej polohy.
Automatická aplikácia čistiaceho prostriedkuŠesť rozprašovacích trysiek ovládaných pumpou nepretržite zvlhčuje utierku. Žiadne kvapkanie ani unášanie rozprašovaného prúdu. Dodaný čistiaci prostriedok na okná zaisťuje lesk bez šmúh a umožňuje dažďu rýchlejšie stekať – čím sa odďaľuje opätovné znečistenie.
Senzory na detekciu bezrámových okien a sklenených povrchovSpoľahlivá detekcia okenných rámov a iných prekážok. Štyri rohové senzory tiež detekujú okraje bezrámových sklenených povrchov a podľa toho upravujú navigáciu.
Vysoký bezpečnostný štandard
- Bezpečné držanie vďaka spoľahlivej vákuovej technológii a dodatočnému bezpečnostnému systému.
- Dodatočná ochrana vďaka integrovanej núdzovej batérii, ktorá udrží robotického čističa okien bezpečne pripevneného k okennej tabuli aj v prípade výpadku prúdu.
Inteligentné diaľkové ovládanie pre jednoduché ovládanie a monitorovanie
- 4 automatické režimy pre efektívne zvládnutie každej čistiacej úlohy: rýchle čistenie, intenzívne čistenie, bodové čistenie a leštenie.
- Možné je aj manuálne ovládanie.
Intuitívne používateľské rozhranie
- Tlačidlo ZAP/VYP pre jednoduché použitie.
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vždy dobre informovaný: dôležité informácie alebo aktuálny stav sa oznamujú hlasovým výstupom.
Utierka z mikrovlákna
- Mäkké mikrovlákna utierky optimálne pozbierajú uvoľnenú špinu
- Možno prať v práčke pri teplote do 40 °C.
- Pomocou suchého zipsu sa utierka vymieňa jednoducho a rýchlo.
Špecifikácie
Technické údaje
|Objem nádrže čistiaceho prostriedku (ml)
|150
|Čistiaci výkon (m²/min)
|0,4
|Sací výkon (Pa)
|3000
|Maximálny sací výkon (Pa)
|5000
|Dĺžka kábla (m)
|5
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 77
|Hladina akustického tlaku (dB(A))
|62
|Veľkosť okna (Š x V) (cm)
|40 x 40
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|1,5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|2,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|264 x 256 x 72
Balenie obsahuje
- Diaľkové ovládanie
- Plniaca fľaša
- Handrička na utieranie: 6 Kus(y)
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 125 ml
Výbava
- Režim rýchleho čistenia
- Režim intenzívneho čistenia
- Režim bodového čistenia
- Režim dokončovania
- Manuálny režim čistenia
- Senzory pre bezrámové sklenené povrchy
- Hlasový výstup
- Pohodlné držadlo
- Zapínanie na suchý zips pre handričku na utierky
- Bezpečnostné lano
Video
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Veľké, ťažko dosiahnuteľné sklenené plochy
- Bezrámové sklenené plochy
- Zrkadlá
- Hladké povrchy