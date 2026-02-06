Robotický čistič na podlahy s odsávaním RVF 7
Autonómne vysávanie a mopovanie: RVF 7 ľahko čistí tvrdé podlahy a koberce s nízkym vlasom. Malým prekážkam sa dá ľahko vyhnúť vďaka kamere a umelej inteligencii.
Zažite čistenie podláh bez námahy s inteligentným RVF 7. Inovatívny robotický vysávač a mop čistí nielen tvrdé podlahy, ale aj koberce s nízkym vlasom - a to úplne autonómne. Vďaka inteligentnej navigácii LiDAR, kamere a technológii AI rozpoznáva prekážky a neomylne sa pohybuje vo všetkých miestnostiach. So sacím výkonom až 13 000 pascalov bez námahy odstráni nečistoty počas suchého čistenia, zatiaľ čo osvedčená technológia valcov zaisťuje vynikajúce mokré čistenie. Ovládajte RVF 7 pohodlne cez aplikáciu a užívajte si viac voľného času, zatiaľ čo váš domov bude žiarivo čistý.
Vlastnosti a výhody
Osvedčená technológia valcovRotujúci valec je priebežne zvlhčovaný čistou vodou a po každej rotácii dôkladne utieraný. To zaručuje hygienické čistenie a účinne odstraňuje nečistoty.
Inteligentná detekcia nečistôtRVF 7 rozpozná stupeň znečistenia a potom automaticky upraví parametre čistenia, aby sa zabezpečilo efektívne a dôkladné čistenie.
Živá kamera so vzdialeným prístupomProstredníctvom aplikácie môžete kedykoľvek pristupovať k živej kamere pripojeného RVF 7, čo vám umožní sledovať svoj vlastný domov počas cestovania.
Presná navigácia s LiDAR a umelou inteligenciou
- Umožňuje rýchlu a presnú detekciu miestností, a to aj v tme. To znamená, že robotický vysávač si vždy udržiava svoju polohu a spoľahlivo čistí.
- Prídavný laserový senzor a inteligentná kamera rozpoznávajú malé alebo ploché objekty, ktoré sú pre LiDAR neviditeľné. Prekážky sa prenesú do uložených máp.
- Navigácia LiDAR má zapustený senzor, ktorý znižuje celkovú výšku robota a umožňuje optimálne čistenie aj pod nízkym nábytkom.
Zdvíhateľný mopovací valec a hlavná kefa s technológiou proti zachytávaniu vlasov
- Ak RVF 7 rozpozná mokré nečistoty alebo tekutinu na podlahe, hlavná kefa na suché nečistoty sa automaticky zdvihne.
- Ak RVF 7 rozpozná počas mokrého čistenia koberec, mopový valec sa automaticky zdvihne, aby chránil koberec pred vlhkosťou (individuálne nastaviteľný v aplikácii).
- Hlavná kefa je vybavená špeciálnym prvkom proti zamotaniu vlasov, takže dlhé vlasy sa oveľa menej ovinú okolo kefy, a preto sa dajú oveľa ľahšie odstrániť.
Systém s dvoma nádržami s integrovaným snímačom
- Valce z mikrovlákna sú nepretržite navlhčené vodou z nádrže na čistú vodu, zatiaľ čo špinavá voda sa zhromažďuje v samostatnej nádrži. Pre čisté podlahy – pri každom mopovaní.
- Integrovaná funkcia upozornenia signalizuje vizuálne, akusticky a správou v aplikácii, keď je nádrž na čistú vodu prázdna alebo nádrž na špinavú vodu plná.
Nabíjacia stanica vrátane ochrannej dosky na podlahu
- RVF 7 počas čistenia neustále monitoruje stav batérie, v prípade potreby sa automaticky vracia do nabíjacej stanice a po nabití automaticky pokračuje v čistení.
- Dodávaná ochranná doska podlahy chráni citlivé podlahy pred vlhkosťou, ktorú môže uvoľňovať mopový valec.
Zmena režimu stlačením tlačidla
- Rýchla a jednoduchá zmena režimu čistenia stlačením tlačidla priamo na stroji, ovládanie je intuitívne, pohodlné a možné bez aplikácie.
Valec umývateľný v práčke
- Mopový valec je možné prať v práčke až do 60 °C. To znamená, že aj odolné nečistoty, ktoré sa časom nahromadili vo valci z mikrovlákna, je možné účinne odstrániť.
- Čistenie valcov v práčke ponúka okrem jednoduchého čistenia pod tečúcou vodou aj oveľa hygienickejší výsledok.
Pohodlné ovládanie cez aplikáciu
- Prispôsobené nastavenie parametrov upratovania: Vytváranie máp pre rôzne poschodia, nastavenie zakázaných zón, pomenovanie miestností, nastavenie časov upratovania a mnoho ďalšieho.
- Sací výkon, spotrebu vody a ďalšie nastavenia čistenia je možné nastaviť individuálne pre každú miestnosť.
- Priebeh čistenia je možné priebežne sledovať a vyvolať podrobné správy o čistení.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Doba nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie batérie (V)
|14,4
|Kapacita batérie (Ah)
|5,2
|Sací výkon (Pa)
|max. 13000
|Nádrž na čistú vodu (ml)
|300
|Nádrž na odpadovú vodu (ml)
|130
|Odpadová nádoba (ml)
|250
|Doba čistenia na jedno nabitie (min)
|150 (vysávač)
|Plošný výkon (m²)
|160 (vysávač) / 60 (vysávač a mop)
|Rozmery robota (D x Š x V) (mm)
|105
|Priemer robota (mm)
|360
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|9,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|350 x 350 x 105
Balenie obsahuje
- Čistiaca kefa
- Čistiace prostriedky: Univerzálny čistič podláh RM 536, 2 x 30 ml, Foam Stop neparfumovaný, 30 ml
- Odpadová nádoba
- Bočná kefa: 4 x
- Stieracia jednotka
- Mikrofázové valce: 2 Kus(y)
- Filtre: 2 x
- Čistiaci nástroj
- Nádrž na čistú vodu
- Nádrž na odpadovú vodu
- Nabíjacia stanica
- Podlahová ochrana/parkovacia platňa
Výbava
- Senzory proti pádu
- Autonómne čistenie
- Detekcia nečistôt pomocou umelej inteligencie
- Detekcia prekážok pomocou umelej inteligencie
- Živá kamera
- Kobercový senzor
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Pripojenie cez Bluetooth
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Hlasový výstup
- Laserový navigačný systém (LiDAR)
- Funkcia časovača: Niekoľko časovačov
- Režim suchého čistenia
- Kombinovaný režim čistenia (suchý a mokrý)
- Zametanie blízko okrajov
- zdvíhateľná čistiaca kefa
- zdvíhateľný mop
Video
Oblasti využitia
- Na všetky tvrdé podlahy, ako sú parkety, laminát, korok, kameň, linoleum a PVC
- Na kobercoch s nízkym vlasom
Príslušenstvo
Robotický čistič na podlahy s odsávaním RVF 7 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher