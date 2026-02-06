Robotický vysávač RVC 3
RVC 3 s presnou navigáciou LiDAR a praktickým ovládaním cez aplikáciu čistí koberce s nízkym vlasom a tvrdé podlahy systematicky a úplne autonómne, v prípade potreby aj za mokra.
Inteligentný robotický vysávač RVC 3 sa postará o čistenie podláh, systematické a nezávislé čistenie tvrdých podláh a kobercov s nízkym vlasom. Suché nečistoty sú spoľahlivo transportované do integrovanej nádoby na prach pomocou hlavných a bočných metiel a sacieho komponentu. V prípade potreby RVC 3 nielen čistí nasucho, ale dokáže aj zachytávať ľahké nečistoty, keď je navhlčený, čím účinnejšie viaže prach. Keď sa kapacita batérie zníži, RVC 3 sa pravidelne dobíja a po dokončení práce sa vždy vracia do nabíjacej stanice. Aplikácia odošle RVC 3 na prieskumnú prehliadku a automaticky vytvorí mapu miestností skenovaním okolia (LiDAR). Pre každú miestnosť je možné nastaviť individuálne parametre čistenia, napríklad ktoré miestnosti by sa mali čistiť suché alebo mokré alebo vôbec. Ďalšie senzory zabraňujú napríklad pádu zariadenia zo schodov. RVC 3 je možné pohodlne spustiť prostredníctvom aplikácie, pomocou prednastaveného individuálneho plánu alebo stlačením tlačidla na zariadení. Ak čistiaci robot potrebuje pomoc, často vám to oznámi prostredníctvom hlasového výstupu.
Vlastnosti a výhody
Vysoký sací výkonVďaka silnému saciemu výkonu 15 000 Pa je možné efektívne odstrániť väčšinu druhov nečistôt – dokonca aj zrnká korenia, arašidy a obilné vločky. Pre každú čistiacu úlohu si môžete vybrať zo štyroch rôznych režimov odsávania. Kombinovaný čistiaci účinok hlavnej a bočnej kefy zaisťuje mimoriadne efektívne čistenie podláh v celom dome.
Hlavná a bočná kefa proti namotávaniu vlasovRVC 3 Comfort má špeciálnu štruktúru na držiaku kefy, ktorá zabraňuje zamotaniu vlasov do kefiek. Tým sa znižuje množstvo údržby potrebnej používateľom. Špeciálne tvarovaná bočná kefa zabraňuje zamotaniu vlasov. Špeciálna štruktúra zubov hrebeňa účinne zabraňuje zamotaniu vlasov do hlavnej kefy.
Presná navigáciaVďaka rýchlej a robustnej navigácii LiDAR robot presne skenuje a mapuje miestnosti, čím zaisťuje najlepšiu orientáciu pre spoľahlivé upratovanie aj v tme.
Mokré mopovanie
- Pre ešte lepšie výsledky čistenia dokáže RVC 3 Comfort vyčistiť aj mokré povrchy. V prípade potreby použite utieraciu jednotku s handričkou z mikrovlákna, naplňte nádržku na čistú vodu a môžete začať.
- Robot je možné použiť iba na suché čistenie, iba na mokré čistenie, alebo obe možnosti naraz v kombinovanom režime čistenia.
- Čistiaca nádrž 2 v 1 s nádobou na prach s objemom 240 ml a nádržkou na vodu s objemom 280 ml sa ľahko používa a rýchlo vymieňa.
Senzor proti pádu
- Senzory pádu spoľahlivo zabraňujú napríklad pádu RVC 3 zo schodov.
- Senzory snímajú podlahu. Ak sa zistí veľký pokles, ovládač dostane signál, ktorý spustí robota, aby sa otočil.
Pohodlne sa ovláda cez aplikáciu pomocou WLAN
- Aplikáciu možno použiť na prispôsobenie mnohých nastavení tak, aby zodpovedali individuálnym preferenciám.
- Pomocou aplikácie môžete nakonfigurovať čistiaceho robota RVC 3 a ovládať ho z ľubovoľného miesta. Aj keď nie ste doma.
- Prostredníctvom aplikácie sú dostupné informácie o aktuálnom stave zariadenia a displej zobrazujúci aktuálny priebeh čistenia.
Ochrana a aktualizácie údajov
- Ako výrobca so sídlom v Nemecku kladie Kärcher veľký dôraz na ochranu údajov a venuje mimoriadnu pozornosť tomu, aby boli splnené všetky príslušné zákonné požiadavky.
- Celý prenos údajov medzi aplikáciou vo vašom smartfóne a robotickým vysávačom/mopom prebieha cez cloud na servery umiestnenom iba v Nemecku.
- Pravidelné aktualizácie zlepšujú a rozširujú výkon robotického vysávača a aplikácie. To tiež znamená, že bezpečnosť systému je neustále aktualizovaná tak, aby zodpovedala aktuálnym špecifikáciám.
Presné mapovanie s všestrannými možnosťami prispôsobenia
- Aplikácia dokáže uložiť viacero máp, napr. pre viac poschodí.
- Je možné definovať zóny, kam si neželáte, aby robot chodil upratovať (napr. škrabadlo pre mačky, hracie plochy v detských izbách alebo prekážky, ktoré robot nemôže obísť).
- Definícia vybraných oblastí, ktoré sa majú čistiť viackrát, čistiť v režime intenzívneho čistenia alebo utierať väčším množstvom vody.
Nastavenie parametrov čistenia
- Definícia rôznych parametrov čistenia v aplikácii pre jednotlivé oblasti miestností (napr. sací výkon alebo objem vody, počet čistenia na povrchu).
- Prostredníctvom aplikácie si môžete naplánovať časy čistenia a vytvoriť plány čistenia.
- RVC 3 nezávisle spúšťa čistiace jazdy na základe naplánovaných dátumov/časov.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Doba nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Kapacita batérie (Ah)
|2,6
|Doba čistenia na jedno nabitie (min)
|130
|Oblasť výkonu (v závislosti od režimu čistenia) (m²/h)
|45
|Nádoba na odpad 2 v 1 (ml)
|240
|Nádrž na čerstvú vodu 2 v 1 (ml)
|280
|Sací výkon (Pa)
|max. 15000
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 67
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť robotického vysávača (vrátane stieracej jednotky a utierky) (kg)
|2,8
|Hmotnosť nabíjacej stanice (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,7
|Výška robotického vysávača (mm)
|97
|Rozmery nabíjacej stanice (mm)
|146 x 66 x 101
Balenie obsahuje
- Čistiaca kefa
- Bočná kefa: 1 x
- Filtre: 1 x
- Stieracia jednotka
- Handrička na utieranie: 1 x
- Nádoba na odpad 2 v 1 vrátane nádrže na čerstvú vodu
- Nabíjacia stanica
Výbava
- Autonómne čistenie
- Senzory proti pádu
- Obsluha pomocou aplikácie
- Pripojenie cez WLAN
- Pripojenie cez Bluetooth
- Smart služby/funkcie v aplikácii
- Hlasový výstup
- Laserový navigačný systém (LiDAR)
- Funkcia časovača: Niekoľko časovačov
- Režimy čistenia: Suché čistenie/ Mokré čistenie/ Kombinované čistenie (mokré a suché)
Video
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Koberce s nízkym vlasom
