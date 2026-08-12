Čistič okien WV 2 Plus DH

Jednoduchá manipulácia, žiadna kvapkajúca voda vďaka nasávaniu a obrovská úspora času – s originálnym čističom okien s odsávaním Kärcher sú okná v okamihu žiarivo čisté a bez šmúh.

S inovatívnym čističom okien spôsobil Kärcher revolúciu v čistení okien. Keď použijete originálny čistič okien s odsávaním Kärcher, upratovanie sa stane detskou hrou, ktorá vám ušetrí veľa času a námahy. Vďaka elektrickému nasávaniu je obťažovanie kvapkajúcou vodou už minulosťou. Inteligentná kombinácia sprejovej fľaše a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou odsávania vysávača Window Vac zaisťuje mimoriadne účinné čistenie a žiarivé čistenie okien – bez šmúh alebo zvyškov. Okrem toho praktický a ergonomický čistič na okná Kärcher umožňuje mimoriadne hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so znečistenou vodou.

Vlastnosti a výhody
Vysávač na okná Čistič okien WV 2 Plus DH: Pohodlné čistenie okrajov
Pohodlné čistenie okrajov
Vďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Vysávač na okná Čistič okien WV 2 Plus DH: Rozmanité aplikácie
Rozmanité aplikácie
Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Vysávač na okná Čistič okien WV 2 Plus DH: LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Ľahký a tichý
  • Nízka hmotnosť a hlučnosť robia umývanie okien s WV 2 teraz ešte pohodlnejším
Originál
  • Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
  • Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
  • Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce
  • Nádrž na špinavú vodu sa môže kedykoľvek v prípade potreby jednoducho a rýchlo vyprázdniť
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka sacej hubice (mm) 280
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100
Výdrž batérie (min) 35
Čas nabíjania batérie (min) 230
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 105
Napätie (V) 100 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Farba Biela
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 280 x 320

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
  • Sprejová fľaša s mikrofázovým návlekom na čistenie
  • Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml

Výbava

  • Sacia hubica
  • Vymeniteľná sacia hubica
Vysávač na okná Čistič okien WV 2 Plus DH
Oblasti využitia
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sklenené stoly
  • Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 2 Plus DH náhradný diel

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