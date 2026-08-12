Čistič okien WV 2 Plus DH
Jednoduchá manipulácia, žiadna kvapkajúca voda vďaka nasávaniu a obrovská úspora času – s originálnym čističom okien s odsávaním Kärcher sú okná v okamihu žiarivo čisté a bez šmúh.
S inovatívnym čističom okien spôsobil Kärcher revolúciu v čistení okien. Keď použijete originálny čistič okien s odsávaním Kärcher, upratovanie sa stane detskou hrou, ktorá vám ušetrí veľa času a námahy. Vďaka elektrickému nasávaniu je obťažovanie kvapkajúcou vodou už minulosťou. Inteligentná kombinácia sprejovej fľaše a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou odsávania vysávača Window Vac zaisťuje mimoriadne účinné čistenie a žiarivé čistenie okien – bez šmúh alebo zvyškov. Okrem toho praktický a ergonomický čistič na okná Kärcher umožňuje mimoriadne hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so znečistenou vodou.
Vlastnosti a výhody
Pohodlné čistenie okrajovVďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Rozmanité aplikácieVysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
LED ukazovateľ v zornom poliLED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Ľahký a tichý
- Nízka hmotnosť a hlučnosť robia umývanie okien s WV 2 teraz ešte pohodlnejším
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce
- Nádrž na špinavú vodu sa môže kedykoľvek v prípade potreby jednoducho a rýchlo vyprázdniť
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 105
|Napätie (V)
|100 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 280 x 320
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 2 Plus DH náhradný diel
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