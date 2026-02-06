Ručný vysávač CVH 2-4

Skoncujte s prachom a omrvinkami: Kompaktný ručný vysávač CVH 2-4 s vymeniteľnou batériou 4 V je vždy pripravený na použitie. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou balenia.

Mimoriadne flexibilný s vymeniteľnou batériou: Ručný vysávač CVH 2-4 je vždy pripravený na použitie a rýchlo po ruke pre mnohé upratovacie úlohy v kuchyni, obývacej izbe, spálni alebo v interiéri vozidla. Ľahko odstraňuje nečistoty, ako sú omrvinky, vlasy a prach. Štrbinová hubica 2 v 1 zaisťuje čistotu na citlivých povrchoch a na ťažko dostupných miestach. Ľahký a kompaktný vysávač umožňuje ergonomickú a hygienickú prevádzku bez kontaktu s nečistotami. 2-stupňový filtračný systém zaisťuje čistý odpadový vzduch. 4 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor nie je súčasťou balenia. Kompatibilný so všetkými 4 V zariadeniami Kärcher Battery Power.

Vlastnosti a výhody
Ručný vysávač CVH 2-4: 4 V Kärcher Battery Power: Vymeniteľná batéria dostupná ako samostatné príslušenstvo
Maximálna flexibilita a predĺžená doba prevádzky vďaka prídavnej batérii. Dlhotrvajúci, bezpečný a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými 4 V zariadeniami Kärcher Battery Power.
Ručný vysávač CVH 2-4: Kompaktný, jednoduchý a pripravený na okamžité použitie
Pripravené na použitie kedykoľvek a všestranné použitie vďaka praktickému príslušenstvu.
Ručný vysávač CVH 2-4: Dvojstupňový filtračný systém
Veľmi účinný: predfilter z oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty, jemný filter na čistý odpadový vzduch.
Vysoký výkon čistenia
  • Optimálny sací výkon pre všetky typy menších čistiacich úloh.
Praktické príslušenstvo
  • Vhodné na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Umývateľný filter a nádoba na prach
  • Ľahko sa čistí pod tečúcou vodou a dá sa znovu použiť.
Špecifikácie

Technické údaje

Zariadenie napájané z batérie
Batériová platforma 4 V Systém batérií
Nádoba (l) 0,15
Príkon (W) 54
Režim max. doby chodu (min) 10
Napätie (V) nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
Počet potrebných batérií (Kus(y)) 1
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min) max. 10 (2,5 Ah)
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 359 x 76 x 77

Balenie obsahuje

  • Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
  • Štrbinová hubica 2 v 1
  • Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
Ručný vysávač CVH 2-4
Video

Oblasti využitia
  • Čalúnený nábytok
  • Interiér vozidla
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Ručný vysávač CVH 2-4 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher