Ručný vysávač CVH 2-4
Skoncujte s prachom a omrvinkami: Kompaktný ručný vysávač CVH 2-4 s vymeniteľnou batériou 4 V je vždy pripravený na použitie. Batéria a nabíjačka batérií nie sú súčasťou balenia.
Mimoriadne flexibilný s vymeniteľnou batériou: Ručný vysávač CVH 2-4 je vždy pripravený na použitie a rýchlo po ruke pre mnohé upratovacie úlohy v kuchyni, obývacej izbe, spálni alebo v interiéri vozidla. Ľahko odstraňuje nečistoty, ako sú omrvinky, vlasy a prach. Štrbinová hubica 2 v 1 zaisťuje čistotu na citlivých povrchoch a na ťažko dostupných miestach. Ľahký a kompaktný vysávač umožňuje ergonomickú a hygienickú prevádzku bez kontaktu s nečistotami. 2-stupňový filtračný systém zaisťuje čistý odpadový vzduch. 4 V akumulátor Kärcher Power, vymeniteľný akumulátor nie je súčasťou balenia. Kompatibilný so všetkými 4 V zariadeniami Kärcher Battery Power.
Vlastnosti a výhody
4 V Kärcher Battery Power: Vymeniteľná batéria dostupná ako samostatné príslušenstvoMaximálna flexibilita a predĺžená doba prevádzky vďaka prídavnej batérii. Dlhotrvajúci, bezpečný a výkonný vďaka lítium-iónovým článkom. Kompatibilný so všetkými 4 V zariadeniami Kärcher Battery Power.
Kompaktný, jednoduchý a pripravený na okamžité použitiePripravené na použitie kedykoľvek a všestranné použitie vďaka praktickému príslušenstvu.
Dvojstupňový filtračný systémVeľmi účinný: predfilter z oceľovej sieťoviny na hrubé nečistoty, jemný filter na čistý odpadový vzduch.
Vysoký výkon čistenia
- Optimálny sací výkon pre všetky typy menších čistiacich úloh.
Praktické príslušenstvo
- Vhodné na jemné povrchy a ťažko dostupné miesta.
Umývateľný filter a nádoba na prach
- Ľahko sa čistí pod tečúcou vodou a dá sa znovu použiť.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Batériová platforma
|4 V Systém batérií
|Nádoba (l)
|0,15
|Príkon (W)
|54
|Režim max. doby chodu (min)
|10
|Napätie (V)
|nominálny 3,6 - 3,7 - max. 4,2
|Počet potrebných batérií (Kus(y))
|1
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (min)
|max. 10 (2,5 Ah)
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|359 x 76 x 77
Balenie obsahuje
- Variant: Batéria a nabíjačka nie sú súčasťou balenia
- Štrbinová hubica 2 v 1
- Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
Video
Oblasti využitia
- Čalúnený nábytok
- Interiér vozidla
Príslušenstvo
Zobraziť produkty Battery
Ručný vysávač CVH 2-4 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher