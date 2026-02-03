Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Car
Akumulátorový bezvreckový vysávač VC 6 ourFamily Car ponúka vysoký výkon a správne príslušenstvo pre dôkladné čistenie v domácnosti aj v aute.
Robí z vysávania radosť: Akumulátorový vysávač VC 6 ourFamily Car ponúka maximálnu voľnosť pohybu doma aj vo vozidle s dobou prevádzky až 50 minút. 250-wattový motor BLDC odstraňuje ťažkú prácu pri vysávaní, či už ide o čistenie celého domu alebo interiéru vozidla. Motorizovaná podlahová hubica s LED osvetlením vysáva rovnako dôkladne na tvrdých podlahách ako na kobercoch. Vďaka kompaktnej konštrukcii, nízkej hmotnosti a príslušenstvu je vysávač obzvlášť všestranný pri aplikácii, a to aj ako ručný vysávač. LED štrbinová hubica je užitočným pomocníkom pri čistení v úzkych a tmavých priestoroch, najmä v interiéroch automobilov. Mäkká kefa na nábytok 2 v 1 sa dá použiť na jemné čistenie aj jemných povrchov na palubnej doske. Predlžovacia trubica zvyšuje dosah a hubica na čalúnenie je ideálna pre autosedačky. Medzi ďalšie užitočné funkcie patrí jednoduché vyprázdnenie nádoby na prach jedným kliknutím, funkcia Boost pre vyšší sací výkon, ergonomický dizajn pre ľahký prístup pod nábytok, trojúrovňový indikátor batérie a tichý prevádzkový hluk. Súčasťou balenia je aj nástenný držiak s funkciou nabíjania.
Vlastnosti a výhody
Vyladená technológiaVýkonná 25,2 V batéria, dokonale zladená s aktívnou podlahovou hubicou. Optimalizovaná doba chodu 50 minút v normálnom režime. 250 W motor, aktívna podlahová hubica, Power Lock a 3-stupňový bezvreckový filtračný systém.
Prakticky navrhnutý filtračný systém3-stupňový filtračný systém s cyklónovým filtrom, prívodom vzduchu a hygienickými filtrami HEPA. Hygienický filter HEPA (EN 1822:1998) pre obzvlášť čistý vyfukovaný vzduch. Jednoduché vyprázdnenie filtra jedným kliknutím.
Doplnkové príslušenstvo najmä na čistenie interiérov automobilovLED štrbinová hubica, ktorá pomáha lokalizovať nečistoty v tmavých rohoch. Dlhá, flexibilná štrbinová hubica a flexibilná predlžovacia hadica, ktorá uľahčuje dosiahnutie všetkých povrchov vo vozidle. Veľká hubica na čalúnenie pre rýchle a dôkladné čistenie autosedačiek.
Aktívna podlahová hubica
- Optimálne zachytávanie nečistôt motorizovaným valcom.
- Extrémna manévrovateľnosť uľahčuje pohyb pod nábytkom.
- Zabezpečuje spoľahlivé čistenie povrchov.
2-stupňová regulácia výkonu
- Dostatočný čas na upratovanie väčších domácností.
- Voliteľný režim zosilnenia.
Držiak na stenu vrátane možnosti nabíjania
- Pomocou nástenného držiaka je možné zariadenie rýchlo a jednoducho zložiť.
- Pohodlné nabíjanie jednoduchým zavesením vysávača.
Intuitívna spätná väzba a zobrazenie nabitia
- Spätná väzba a chybové hlásenia prostredníctvom ľahko čitateľného LED displeja.
- Vymazať zobrazenie stavu batérie.
Jednoduché použitie
- V závislosti od použitie sa dá výkon jednoducho a rýchlo prispôsobiť požiadavkám.
- Voliteľný režim zosilnenia.
- Obsahuje Power Lock pre jednoduchú obsluhu.
Všestranné využitie
- Možnosť nasadenia ďalšieho príslušenstva na ideálne čistenie všetkých častí domu.
Špecifikácie
Technické údaje
|Zariadenie napájané z batérie
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|800
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Napätie (V)
|25,2
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Normálny režim: / Približne 50 Boost režim: / Približne 11
|Doba nabíjania batérie so štandardnou nabíjačkou (min)
|235
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|235 x 266 x 1130
Balenie obsahuje
- Batéria: 25,2 V / 2,5 Ah batéria (1 ks)
- Typ filtra HEPA: HEPA 12 filter (EN 1822:1998)
- Filter nasávania vzduchu: 1 Kus(y)
- Veľká univerzálna podlahová hubica s LED
- Dlhá flexibilná štrbinová hubica
- LED - Štrbinová hubica
- Flexibilná predlžovacia hadica
- Veľká hubica na čalúnenie
- Hubica na nábytok 2 v 1
- Sacia trubica: Kov
- Veľký nástenný držiak s nabíjacou jednotkou
Výbava
- Vložka softgrip na rukoväti
- Bezvreckový filtračný systém
- Regulácia výkonu: s 2 úrovňami výkonu
Video
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Interiér vozidla
Príslušenstvo
Vysávač VC 6 Cordless ourFamily Car náhradný diel
