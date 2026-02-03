Vysávač VCS 3 Nano Complete

Akumulátorový vysávač VCS 3 Nano – kompaktný a výkonný pomocník pre čistú domácnosť s inovatívnou detekciou nečistôt, inteligentnou reguláciou sacieho výkonu a LED osvetlením.

Akumulátorový vysávač VCS 3 Nano je kompaktný a výkonný pomocník pri každodennom upratovaní. Vďaka inteligentnej detekcii nečistôt sa sací výkon automaticky prispôsobí úrovni znečistenia, aby sa zabezpečilo efektívne čistenie a čo najlepšia výdrž batérie. Displej ovládania čistenia poskytuje informácie o aktuálnom režime čistenia a úrovni znečistenia. Vďaka modernej technológii motora BLDC a optimalizovanému utesneniu podlahovej hubice zaručuje vynikajúce zachytávanie prachu na všetkých povrchoch. LED osvetlenie podlahovej hubice zviditeľní aj tie najjemnejšie nečistoty. Otočný kĺb o 180° ponúka vysokú manévrovateľnosť a hladko kĺže okolo nábytku a do rohov. Viacstupňový filtračný systém HEPA, ktorý spoľahlivo zachytáva 99,9 percenta (testované podľa EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) vysávaných častíc, zaisťuje čistý odpadový vzduch, vďaka čomu je VCS 3 Nano ideálnou voľbou pre alergikov. Pri menej ako 79 dB môže byť vysávanie tiché ako šepot, ideálne pre domácnosti s deťmi alebo domácimi zvieratami. Nabíjanie cez USB-C pre väčšie pohodlie a flexibilitu; Zariadenie je navyše možné uložiť do nástenného držiaka, aby sa ušetrilo miesto.

Vlastnosti a výhody
Batériový vysávač Vysávač VCS 3 Nano Complete: Technológia automatického snímania
Technológia automatického snímania
Inteligentná detekcia nečistôt optimalizuje čistiaci výkon v automatickom režime. Tento režim automaticky rozpozná množstvo nečistôt a podľa toho upraví sací výkon v troch stupňoch.
Batériový vysávač Vysávač VCS 3 Nano Complete: Clean Control Display
Clean Control Display
Displej neustále zobrazuje informácie o procese čistenia a stave zariadenia – vrátane režimu čistenia, stupňa znečistenia podlahy (v automatickom režime) a stavu batérie. V automatickom režime displej používa farebný kód na označenie stupňa znečistenia: tyrkysová pre žiadne až malé znečistenie, modrá pre stredné a fialová pre silné znečistenie.
Batériový vysávač Vysávač VCS 3 Nano Complete: 180° otočný kĺb a LED osvetlenie
180° otočný kĺb a LED osvetlenie
VCS 3 Nano sa bez námahy pohybuje okolo akejkoľvek prekážky a osvetľuje aj tie najtmavšie zákutia – pre dôkladné čistenie bez kompromisov.
Ultraľahký a kompaktný
  • S celkovou hmotnosťou iba približne 2,3 kg uľahčuje upratovanie, najmä pri chôdzi po schodoch alebo nad hlavou.
  • Ako ručný vysávač je ešte ľahší – bez príslušenstva váži len cca 1,4 kg.
Výkon HEPA pre viac ako 99,9 % filtráciu
  • Voľne dýchajte: s HEPA filtrom udržuje vnútorný vzduch čistý a zdravý.
  • Zachytáva 99,9 % častíc (testované podľa EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideálne pre alergikov.
  • Pre hygienický a čistý domov – bez prachu a alergénov.
Účinná turbo kefa
  • Špičková technológia podlahových hubíc s elektrickým pohonom pre dôkladné čistenie každého typu podlahy.
  • Perfektne navrhnuté tesnenie zaisťuje maximálny sací výkon a efektívne odstraňovanie nečistôt – aj pri odolných nečistotách.
  • Ľahko zachytáva chlpy domácich zvierat, prach a hrubé nečistoty z kobercov, tvrdých podláh a čalúnenia.
Vysokorýchlostný BLDC motor – výkonný a odolný
  • Pôsobivý čistiaci výkon vďaka vysokým rýchlostiam a optimálnemu saciemu výkonu.
  • Bezuhlíkový pohon pre odolnosť a spoľahlivosť – predĺži životnosť vášho vysávača.
Relatívne tichá prevádzka (max. 79 dB)
  • Ideálne pre domácnosti s deťmi a domácimi zvieratami – žiadne zbytočné rušenie hlukom.
Tri režimy čistenia – flexibilné a efektívne
  • V režime eco!mode zariadenie spotrebuje polovicu energie v porovnaní s automatickým režimom a poskytuje až 50 minút prevádzky.
  • Automatický režim pre automatické nastavenie sacieho výkonu.
  • Režim Boost pre maximálny výkon pri odolných nečistotách – pre žiarivo čisté výsledky.
USB-C pripojenie a rozsiahla výbava
  • Kompatibilné s väčšinou nabíjačiek batérií vďaka pripojeniu USB-C.
  • Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu, či už je to štrbinová hubica, mäkká kefa na nábytok alebo hubica na čalúnenie.
  • Nástenný držiak na priestorovo úsporné skladovanie – ideálny pre malé byty a stiesnené priestory.
Špecifikácie

Technické údaje

Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Hladina akustického výkonu (dB(A)) < 78
Objem nádoby (ml) 600
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Kapacita (Ah) 2,5
Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min) Režim eco!efficiency: / Približne 50 Normálny režim: / Približne 20 Boost režim: / Približne 10
Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min) 240
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 2,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 4,5
Rozmery (d x š x v) (mm) 1100 x 250 x 224

Balenie obsahuje

  • Typ filtra HEPA: Hygienický filter HEPA (EN 1882:1998)
  • Vysoko účinný filter: 1 Kus(y)
  • Univerzálna podlahová hubica
  • Štrbinová hubica
  • Štetec na nábytok
  • Držiak príslušenstva
  • Malý držiak na stenu

Výbava

  • Nabíjačka: 5 V - 12 V USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
  • Bezvreckový filtračný systém
  • Hubica na čalúnenie
  • Senzor prachu

Video

Oblasti využitia
  • Utesnené tvrdé podlahy
  • Koberce
  • Textilné povrchy
  • Schody
Príslušenstvo
Vysávač VCS 3 Nano Complete náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher