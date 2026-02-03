Vysávač VCS 3 Nano Complete
Akumulátorový vysávač VCS 3 Nano – kompaktný a výkonný pomocník pre čistú domácnosť s inovatívnou detekciou nečistôt, inteligentnou reguláciou sacieho výkonu a LED osvetlením.
Akumulátorový vysávač VCS 3 Nano je kompaktný a výkonný pomocník pri každodennom upratovaní. Vďaka inteligentnej detekcii nečistôt sa sací výkon automaticky prispôsobí úrovni znečistenia, aby sa zabezpečilo efektívne čistenie a čo najlepšia výdrž batérie. Displej ovládania čistenia poskytuje informácie o aktuálnom režime čistenia a úrovni znečistenia. Vďaka modernej technológii motora BLDC a optimalizovanému utesneniu podlahovej hubice zaručuje vynikajúce zachytávanie prachu na všetkých povrchoch. LED osvetlenie podlahovej hubice zviditeľní aj tie najjemnejšie nečistoty. Otočný kĺb o 180° ponúka vysokú manévrovateľnosť a hladko kĺže okolo nábytku a do rohov. Viacstupňový filtračný systém HEPA, ktorý spoľahlivo zachytáva 99,9 percenta (testované podľa EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) vysávaných častíc, zaisťuje čistý odpadový vzduch, vďaka čomu je VCS 3 Nano ideálnou voľbou pre alergikov. Pri menej ako 79 dB môže byť vysávanie tiché ako šepot, ideálne pre domácnosti s deťmi alebo domácimi zvieratami. Nabíjanie cez USB-C pre väčšie pohodlie a flexibilitu; Zariadenie je navyše možné uložiť do nástenného držiaka, aby sa ušetrilo miesto.
Vlastnosti a výhody
Technológia automatického snímaniaInteligentná detekcia nečistôt optimalizuje čistiaci výkon v automatickom režime. Tento režim automaticky rozpozná množstvo nečistôt a podľa toho upraví sací výkon v troch stupňoch.
Clean Control DisplayDisplej neustále zobrazuje informácie o procese čistenia a stave zariadenia – vrátane režimu čistenia, stupňa znečistenia podlahy (v automatickom režime) a stavu batérie. V automatickom režime displej používa farebný kód na označenie stupňa znečistenia: tyrkysová pre žiadne až malé znečistenie, modrá pre stredné a fialová pre silné znečistenie.
180° otočný kĺb a LED osvetlenieVCS 3 Nano sa bez námahy pohybuje okolo akejkoľvek prekážky a osvetľuje aj tie najtmavšie zákutia – pre dôkladné čistenie bez kompromisov.
Ultraľahký a kompaktný
- S celkovou hmotnosťou iba približne 2,3 kg uľahčuje upratovanie, najmä pri chôdzi po schodoch alebo nad hlavou.
- Ako ručný vysávač je ešte ľahší – bez príslušenstva váži len cca 1,4 kg.
Výkon HEPA pre viac ako 99,9 % filtráciu
- Voľne dýchajte: s HEPA filtrom udržuje vnútorný vzduch čistý a zdravý.
- Zachytáva 99,9 % častíc (testované podľa EN IEC 62885-4:2020/A1:2023) – ideálne pre alergikov.
- Pre hygienický a čistý domov – bez prachu a alergénov.
Účinná turbo kefa
- Špičková technológia podlahových hubíc s elektrickým pohonom pre dôkladné čistenie každého typu podlahy.
- Perfektne navrhnuté tesnenie zaisťuje maximálny sací výkon a efektívne odstraňovanie nečistôt – aj pri odolných nečistotách.
- Ľahko zachytáva chlpy domácich zvierat, prach a hrubé nečistoty z kobercov, tvrdých podláh a čalúnenia.
Vysokorýchlostný BLDC motor – výkonný a odolný
- Pôsobivý čistiaci výkon vďaka vysokým rýchlostiam a optimálnemu saciemu výkonu.
- Bezuhlíkový pohon pre odolnosť a spoľahlivosť – predĺži životnosť vášho vysávača.
Relatívne tichá prevádzka (max. 79 dB)
- Ideálne pre domácnosti s deťmi a domácimi zvieratami – žiadne zbytočné rušenie hlukom.
Tri režimy čistenia – flexibilné a efektívne
- V režime eco!mode zariadenie spotrebuje polovicu energie v porovnaní s automatickým režimom a poskytuje až 50 minút prevádzky.
- Automatický režim pre automatické nastavenie sacieho výkonu.
- Režim Boost pre maximálny výkon pri odolných nečistotách – pre žiarivo čisté výsledky.
USB-C pripojenie a rozsiahla výbava
- Kompatibilné s väčšinou nabíjačiek batérií vďaka pripojeniu USB-C.
- Správne príslušenstvo pre každú čistiacu úlohu, či už je to štrbinová hubica, mäkká kefa na nábytok alebo hubica na čalúnenie.
- Nástenný držiak na priestorovo úsporné skladovanie – ideálny pre malé byty a stiesnené priestory.
Špecifikácie
Technické údaje
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hladina akustického výkonu (dB(A))
|< 78
|Objem nádoby (ml)
|600
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Kapacita (Ah)
|2,5
|Dĺžka prevádzky na jedno nabitie akumulátora (/min)
|Režim eco!efficiency: / Približne 50 Normálny režim: / Približne 20 Boost režim: / Približne 10
|Doba nabíjania batérie s rýchlonabíjačkou 80 % / 100 % (min)
|240
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|2,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|4,5
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1100 x 250 x 224
Balenie obsahuje
- Typ filtra HEPA: Hygienický filter HEPA (EN 1882:1998)
- Vysoko účinný filter: 1 Kus(y)
- Univerzálna podlahová hubica
- Štrbinová hubica
- Štetec na nábytok
- Držiak príslušenstva
- Malý držiak na stenu
Výbava
- Nabíjačka: 5 V - 12 V USB-C nabíjací kábel + adaptér (každý po 1 kuse)
- Bezvreckový filtračný systém
- Hubica na čalúnenie
- Senzor prachu
Oblasti využitia
- Utesnené tvrdé podlahy
- Koberce
- Textilné povrchy
- Schody
Príslušenstvo
Vysávač VCS 3 Nano Complete náhradný diel
Vysávač VCS 3 Nano Complete náhradný diel