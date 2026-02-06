Zametací stroj S 6

Zásobník na odpad 38 l, bočná metla a šírka zametania 670 mm: S 6 je ideálny zametací stroj na celoročné použitie na väčších a širších plochách a dôkladnú čistotu až po okraj.

Či už je jar, leto, jeseň alebo zima – nový zametací stroj S 6 od spoločnosti Kärcher je vhodný na celoročné čistenie okolu domu a záhrady. Je efektívny: vďaka výkonnému zametaciemu valcu, bočnej kefe a celkovej šírke zametania 670 mm bez námahy zametá plochy až 2500 m² za hodinu. Je ergonomický: posuvné držadlo je možné nastaviť do 2 polôh bez nutnosti ohýbania a možno ju optimálne prispôsobiť výške príslušného používateľa. A je to čisté: odpad sa dostane priamo do 38-litrovej nádoby, pri ktorej vyprázdňovaní nepríde používateľ do kontaktu s nečistotami. Ďalším špičkovým prvkom je dodatočné nastavenie výšky bočnej metly, úprava prítlačného tlaku pre každú zametanú nečistotu – čím umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky zametania. Model S 6 Twin je možné úplne jednoducho preklopiť, zložiť a úsporne ho uskladniť. Inštalácia metly bez nástroja umožňuje jeho okamžité používanie.

Vlastnosti a výhody
Zametací stroj Zametací stroj S 6: Praktický uzáver pre bočné metly
Praktický uzáver pre bočné metly
Upevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Zametací stroj Zametací stroj S 6: Pohodlná nášľapná plocha
Pohodlná nášľapná plocha
Preklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Zametací stroj Zametací stroj S 6: Flexibilné nastavenie výšky bočnej metly
Flexibilné nastavenie výšky bočnej metly
Individuálne nastaviteľná prítlačná sila pre rôzne typy nečistôt.
Veľká nádoba na nečistoty
  • Časté vyprázdňovanie nádoby na nečistoty nie je potrebné.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
  • Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
  • Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Veľká šírka zametania
  • Vysoký výkon čistenia.
Zametanie blízko okrajov
  • Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Posuvné držadlo s 2 nastaveniami výšky
  • Zametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Praktická rukoväť
  • Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka s bočnou metlou (mm) 670
Max. plošný výkon (m²/h) 2500
Kryt / rám Plast
Nádoba na nečistoty (l) 38
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 14,2
Hmotnosť, pohotovostná (kg) 14,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 17,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 926 x 795 x 1032

Balenie obsahuje

  • Bočná metla: 1 Kus(y)

Výbava

  • Ergonomické držadlo na posúvanie
  • Posuvné držadlo s 2 nastaveniami výšky
  • Odkladacia poloha
  • Úspora odkladacieho priestoru
  • Plynule nastaviteľná bočná kefa
  • Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
  • Samostojaca nádoba na nečistoty

Video

Oblasti využitia
  • Oblasti okolo domu a záhrady
  • Chodníky okolo domu
  • Cesty
  • (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
  • Pivnica
Príslušenstvo
Zametací stroj S 6 náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher