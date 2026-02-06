Zametací stroj S 6
Zásobník na odpad 38 l, bočná metla a šírka zametania 670 mm: S 6 je ideálny zametací stroj na celoročné použitie na väčších a širších plochách a dôkladnú čistotu až po okraj.
Či už je jar, leto, jeseň alebo zima – nový zametací stroj S 6 od spoločnosti Kärcher je vhodný na celoročné čistenie okolu domu a záhrady. Je efektívny: vďaka výkonnému zametaciemu valcu, bočnej kefe a celkovej šírke zametania 670 mm bez námahy zametá plochy až 2500 m² za hodinu. Je ergonomický: posuvné držadlo je možné nastaviť do 2 polôh bez nutnosti ohýbania a možno ju optimálne prispôsobiť výške príslušného používateľa. A je to čisté: odpad sa dostane priamo do 38-litrovej nádoby, pri ktorej vyprázdňovaní nepríde používateľ do kontaktu s nečistotami. Ďalším špičkovým prvkom je dodatočné nastavenie výšky bočnej metly, úprava prítlačného tlaku pre každú zametanú nečistotu – čím umožňuje dosiahnuť optimálne výsledky zametania. Model S 6 Twin je možné úplne jednoducho preklopiť, zložiť a úsporne ho uskladniť. Inštalácia metly bez nástroja umožňuje jeho okamžité používanie.
Vlastnosti a výhody
Praktický uzáver pre bočné metlyUpevnenie bočnej metly bez nástrojov pre rýchlu montáž a použitie.
Pohodlná nášľapná plochaPreklopenie zametacieho stroja bez ohýbania – pre úsporu miesta.
Flexibilné nastavenie výšky bočnej metlyIndividuálne nastaviteľná prítlačná sila pre rôzne typy nečistôt.
Veľká nádoba na nečistoty
- Časté vyprázdňovanie nádoby na nečistoty nie je potrebné.
Ľahké odoberanie nádoby na nečistoty
- Jednoduché vyprázdnenie nádoby na nečistoty.
Samostojaca nádoba na nečistoty
- Vyprázdnenie nádoby na nečistoty bez kontaktu s nečistotami.
Veľká šírka zametania
- Vysoký výkon čistenia.
Zametanie blízko okrajov
- Dôkladné zametanie rohov, okrajov a škár.
Posuvné držadlo s 2 nastaveniami výšky
- Zametanie, ktoré vďaka individuálnemu nastaveniu výšky chráni váš chrbát.
Praktická rukoväť
- Zametací stroj je možné ľahko prenášať a odložiť vďaka rukoväti.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka s bočnou metlou (mm)
|670
|Max. plošný výkon (m²/h)
|2500
|Kryt / rám
|Plast
|Nádoba na nečistoty (l)
|38
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|14,2
|Hmotnosť, pohotovostná (kg)
|14,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|17,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|926 x 795 x 1032
Balenie obsahuje
- Bočná metla: 1 Kus(y)
Výbava
- Ergonomické držadlo na posúvanie
- Posuvné držadlo s 2 nastaveniami výšky
- Odkladacia poloha
- Úspora odkladacieho priestoru
- Plynule nastaviteľná bočná kefa
- Upevnenie bočnej kefy bez nástrojov
- Samostojaca nádoba na nečistoty
Video
Oblasti využitia
- Oblasti okolo domu a záhrady
- Chodníky okolo domu
- Cesty
- (Dvorové) vchody, príjazdové cesty
- Pivnica
Príslušenstvo
Zametací stroj S 6 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher