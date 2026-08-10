Filter HEPA 13 pre VC 2
Filter HEPA 13 (EN 1822:1998) pre vysávač Kärcher VC 2 bezpečne a spoľahlivo filtruje najjemnejšie nečistoty, ako je peľ a alergénne častice. Ideálny pre alergikov.
Dobrá správa pre alergikov alebo astmatikov: filter HEPA 13 (EN 1822:1998) sa postará o to, aby bol vyfukovaný vzduch z vysávača čistejší ako okolitý vzduch v miestnosti. Spoľahlivo zadrží najjemnejšie nečistoty ako napríklad peľ a čiastočky vyvolávajúce alergie.
Vlastnosti a výhody
Umývateľný
Vysokoefektívny filtračný výkon
Ideálny pre alergikov
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|strieborná
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|156 x 109 x 25
Oblasti využitia
- Suché nečistoty