Filter HEPA 13 pre VC 2

Filter HEPA 13 (EN 1822:1998) pre vysávač Kärcher VC 2 bezpečne a spoľahlivo filtruje najjemnejšie nečistoty, ako je peľ a alergénne častice. Ideálny pre alergikov.

Dobrá správa pre alergikov alebo astmatikov: filter HEPA 13 (EN 1822:1998) sa postará o to, aby bol vyfukovaný vzduch z vysávača čistejší ako okolitý vzduch v miestnosti. Spoľahlivo zadrží najjemnejšie nečistoty ako napríklad peľ a čiastočky vyvolávajúce alergie.

Vlastnosti a výhody
Umývateľný
Vysokoefektívny filtračný výkon
Ideálny pre alergikov
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 1
Farba strieborná
Hmotnosť (kg) 0,1
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 156 x 109 x 25
Oblasti využitia
  • Suché nečistoty