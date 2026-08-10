Oceľový nôž pre aku kosačku LMO 18-33 Battery
Na montáž noža z vysokokvalitnej ocele do kosačky LMO 18-33 Battery potrebujete iba zopár krokov. So šírkou rezu 33 cm dosiahnete perfektné výsledky kosenia.
Perfektný trávnik potrebuje dokonalý strih. Ten je možný iba pomocou správnych nožov. Nôž pre kosačku na trávu LMO 18-33 Battery so šírkou rezu 33 centimetrov dosiahne aj na nerovných miestach v záhrade požadovanú výšku rezu. Kvalitný oceľový nôž je optimálne nabrúsený, tak nezostanú žiadne potrhané steblá trávy či nerovnosti. Akumulátorová kosačka na trávu tak zabezpečí spoľahlivý a bezchybný výsledok kosenia. Keď by bola nutná výmena noža kosačky na trávu, tak stačí iba niekoľko krokov, jedna skrutka, a už to ide: na záhrade a trávniku vyčarujete jedinečnú vôňu čerstvo pokosenej trávy.
Vlastnosti a výhody
Extra ostrý oceľový nôž
- Použitie vysokokvalitnej ocele zabezpečí čistý výsledok rezania bez potrhaných stebiel.
Ľahká výmena noža
- Iba niekoľko krokov, jedna skrutka a nôž je vymenený.
Efektívny tvar
- Vďaka sofistikovanému tvaru noža končí odstrihnutá zeleň bezo zvyšku v zbernom koši.
Perfektne zosúladené príslušenstvo
- Nôž kosačky na trávu je ideálny pre akumulátorovú kosačku LMO 18-33 Battery.
Špecifikácie
Technické údaje
|Šírka rezu (cm)
|33
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,3
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|330 x 55 x 11
Oblasti využitia
- Trávnik