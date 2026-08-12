Pad z mikrovlákna tvrdý pre KV 4
Bez námahy, rýchlo a efektívne: Čistiaci pad je možné pomocou systému suchého zipsu ľahko pripevniť na vibrujúci čistič poháňaný batériami a odstraňuje odolné nečistoty na odolných povrchoch
Čistiaci pad KV 4 je vďaka svojim vysoko kvalitným abrazívnym vláknam obzvlášť vhodná na odstránenie odolných nečistôt na odolných povrchoch. Patria sem povrchy odolné proti poškriabaniu, ako sú varná doska, rúra na pečenie, grilovacie platne, okná a dlaždice. Pad je možné ľahko pripevniť na vibrujúci batériový čistič KV 4 pomocou zapínania na suchý zips. Čistiaci pad je odolný, prateľný a je možné ho ihneď po vyčistení použiť.
Vlastnosti a výhody
Suchý zips
- Jednoduché pripevnenie a vybratie.
Dá sa prať
- Možno prať na 60 ° C, opakovane používať.
Abrazívne vlákna
- Rýchlo rozpúšťa nečistoty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|261 x 106 x 8
Oblasti využitia
- Povrchy odolné proti poškriabaniu
- Okná a sklenené povrchy
- Pracovné dosky v kuchyni
- Sprchovací kút / vaňa