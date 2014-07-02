Plochý skladaný filter štandardný, po BIA-C, prachová trieda M

Kärcher Plochý skladaný filter papierový

Plochý skladaný filter papierový

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Kärcher Plochý skladaný filter PES

Plochý skladaný filter PES

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Kärcher Plochý skladaný filter PTFE

Plochý skladaný filter PTFE

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