Spojovacie adaptéry

Kärcher Nadstavbová súprava – rozdvojka

Nadstavbová súprava – rozdvojka

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Kärcher Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužeľ)

Pripojovací nadstavec C-DN (klip na kužeľ)

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Kärcher Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý

Adaptér pre elektronáradie s klipom, elektricky vodivý

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Kärcher Adaptér pre elektronáradie, so závitom

Adaptér pre elektronáradie, so závitom

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Kärcher Rozširovacie kusy (trubica –> hubica)

Rozširovacie kusy (trubica –> hubica)

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Kärcher Redukčné nadstavce

Redukčné nadstavce

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Kärcher Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov

Súprava redukčných / rozširovacích adaptérov

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