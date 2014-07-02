Stierky úzke WV 2 - WV 5 (170 mm)

Náhradné stierky pre bezšmuhovú čistotu na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej špinavej vody. Vhodné pre úzke sacie hubice našich okenných vysávačov.

Úzke stierky (170 milimetrov) akumulátorového čističa okien s odsávaním sa dajú rýchlo a ľahko vymeniť a zaisťujú vždy čistotu všetkých hladkých povrchov bez pruhov - bez kvapkajúcej vody.

Vlastnosti a výhody
Rýchla výmena stierky.
  • Pre čistotu bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej vody.
Mäkké silikónové stierky
  • Čistenie bez šmúh.
Špecifikácie

Technické údaje

Množstvo v balení (Kus(y)) 2
Farba Čierna
Rozmery (d x š x v) (mm) 170 x 42 x 5
Oblasti využitia
  • Malé delené okná
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sprchovací kút / vaňa
  • Pracovné dosky v kuchyni
  • Kondenzácia
  • Fotovoltaické systémy