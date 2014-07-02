Stierky úzke WV 2 - WV 5 (170 mm)
Náhradné stierky pre bezšmuhovú čistotu na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej špinavej vody. Vhodné pre úzke sacie hubice našich okenných vysávačov.
Úzke stierky (170 milimetrov) akumulátorového čističa okien s odsávaním sa dajú rýchlo a ľahko vymeniť a zaisťujú vždy čistotu všetkých hladkých povrchov bez pruhov - bez kvapkajúcej vody.
Vlastnosti a výhody
Rýchla výmena stierky.
- Pre čistotu bez šmúh na všetkých hladkých povrchoch – bez kvapkajúcej vody.
Mäkké silikónové stierky
- Čistenie bez šmúh.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|2
|Farba
|Čierna
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|170 x 42 x 5
Oblasti využitia
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sprchovací kút / vaňa
- Pracovné dosky v kuchyni
- Kondenzácia
- Fotovoltaické systémy