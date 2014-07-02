Sacia hubica úzka (170 mm) pre WV 2
170 mm sacia hubica pre vysávač na okná WV 2. Obzvlášť vhodná pre menšie okná.
170 mm sacia hubica pre vysávač na okná WV 2. Obzvlášť vhodná pre menšie okná, okná s priečkami, ktoré so širšou sacou hubicu nie je možné čistiť.
Vlastnosti a výhody
Mäkké silikónové stierky
- Čistenie bez šmúh.
Úzky tvar
- Ideálne pre mriežkové okná alebo iné úzke priestory.
Špecifikácie
Technické údaje
|Množstvo v balení (Kus(y))
|1
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,1
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|225 x 37 x 125
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba