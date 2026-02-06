Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition

Limitovaná edícia čističa okien WV 5 Plus Anniversary Edition so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti zaisťuje čisté okná bez šmúh a kvapkania v okamihu.

Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition pri príležitosti 90. výročia spoločnosti je limitovaný farebný variant so špeciálnym príslušenstvom. S týmto variantom uvádza spoločnosť Kärcher – vynálezca vysávača na okná na trh zariadenie, ktoré ďalej zdokonaľuje čistenie okien bez námahy a kvapkania. Vďaka predĺženej výdrži batérie je možné čistenie bez problémov vykonávať aj dlhšie. A vďaka systému vymeniteľných batérií je možné okná čistiť bez prerušenia zakúpením druhej batérie. Rukoväť zariadenia s mäkkým komponentom zaisťuje, že WV 5 Plus Anniversary Edition prekonáva svojho predchodcu z hľadiska ovládania a ergonómie. Prístroj má dištančné vložky na sacej hubici, ktoré umožňujú ešte lepšie výsledky čistenia až po okraje. Súčasťou dodávky je fľaša s rozprašovačom, utierka z mikrovlákna, úzka sacia hubica na mriežkové okná, škrabka na nečistoty na odstránenie odolných nečistôt a prídavná utierka z mikrovlákna s obzvlášť vysokým pomerom abrazívnych vlákien pre optimálne čistenie okien zvonku.

Vlastnosti a výhody
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition: Vyberateľná batéria
Vyberateľná batéria
Vďaka vyberateľnej batérii a možnosti dokúpenia náhradnej batérie vyčistíte všetky okná bez prerušovania.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition: Pohodlné čistenie okrajov
Pohodlné čistenie okrajov
Vďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition: Príjemná rúčka s ukazovateľom stavu nabitia batérie
Príjemná rúčka s ukazovateľom stavu nabitia batérie
Vďaka pogumovanej rukoväti je manipulácia omnoho lepšia. 3 LED diódy signalizujúce aktuálny stav nabitia.
Vymeniteľná sacia hubica
  • V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
Príjemne tichý
  • Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Originál
  • Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3-krát rýchlejšie
  • Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
  • Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
  • Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka sacej hubice (mm) 280
Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm) 170
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100
Výdrž batérie (min) 35
Čas nabíjania batérie (min) 185
Typ batérie Odnímateľná lítium-iónová batéria
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 105
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Čierna
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 0,7
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 125 x 280 x 325

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
  • Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
  • Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
  • Úzka sacia hubica
  • Mikrovláknový návlek na čistenie vonkajších plôch: 1 x
  • Škrabka na nečistoty

Výbava

  • Sacia hubica
  • Vymeniteľná sacia hubica
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Malé delené okná
  • Hladké povrchy
  • Zrkadlá
  • Sklenené stoly
  • Obkladačky
  • Dlažba
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition náhradný diel

