Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition
Limitovaná edícia čističa okien WV 5 Plus Anniversary Edition so špeciálnym príslušenstvom pri príležitosti 90. výročia spoločnosti zaisťuje čisté okná bez šmúh a kvapkania v okamihu.
Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition pri príležitosti 90. výročia spoločnosti je limitovaný farebný variant so špeciálnym príslušenstvom. S týmto variantom uvádza spoločnosť Kärcher – vynálezca vysávača na okná na trh zariadenie, ktoré ďalej zdokonaľuje čistenie okien bez námahy a kvapkania. Vďaka predĺženej výdrži batérie je možné čistenie bez problémov vykonávať aj dlhšie. A vďaka systému vymeniteľných batérií je možné okná čistiť bez prerušenia zakúpením druhej batérie. Rukoväť zariadenia s mäkkým komponentom zaisťuje, že WV 5 Plus Anniversary Edition prekonáva svojho predchodcu z hľadiska ovládania a ergonómie. Prístroj má dištančné vložky na sacej hubici, ktoré umožňujú ešte lepšie výsledky čistenia až po okraje. Súčasťou dodávky je fľaša s rozprašovačom, utierka z mikrovlákna, úzka sacia hubica na mriežkové okná, škrabka na nečistoty na odstránenie odolných nečistôt a prídavná utierka z mikrovlákna s obzvlášť vysokým pomerom abrazívnych vlákien pre optimálne čistenie okien zvonku.
Vlastnosti a výhody
Vyberateľná batériaVďaka vyberateľnej batérii a možnosti dokúpenia náhradnej batérie vyčistíte všetky okná bez prerušovania.
Pohodlné čistenie okrajovVďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Príjemná rúčka s ukazovateľom stavu nabitia batérieVďaka pogumovanej rukoväti je manipulácia omnoho lepšia. 3 LED diódy signalizujúce aktuálny stav nabitia.
Vymeniteľná sacia hubica
- V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|185
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 105
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,7
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 280 x 325
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Úzka sacia hubica
- Mikrovláknový návlek na čistenie vonkajších plôch: 1 x
- Škrabka na nečistoty
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Zrkadlá
- Sklenené stoly
- Obkladačky
- Dlažba
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 5 Plus Anniversary Edition náhradný diel
