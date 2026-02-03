Čistič okien WV 2 Plus

Jednoduchá manipulácia, žiadna kvapkajúca voda vďaka nasávaniu a obrovská úspora času – s originálnym čističom okien s odsávaním Kärcher sú okná v okamihu žiarivo čisté a bez šmúh.

S inovatívnym čističom okien spôsobil Kärcher revolúciu v čistení okien. Keď použijete originálny čistič okien s odsávaním Kärcher, upratovanie sa stane detskou hrou, ktorá vám ušetrí veľa času a námahy. Vďaka elektrickému nasávaniu je obťažovanie kvapkajúcou vodou už minulosťou. Inteligentná kombinácia sprejovej fľaše a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou odsávania vysávača Window Vac zaisťuje mimoriadne účinné čistenie a žiarivé čistenie okien – bez šmúh alebo zvyškov. Okrem toho praktický a ergonomický čistič na okná Kärcher umožňuje mimoriadne hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so znečistenou vodou.

Vlastnosti a výhody
Batériový čistič okien Čistič okien WV 2 Plus: Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce
Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce
Nádrž na špinavú vodu sa môže kedykoľvek v prípade potreby jednoducho a rýchlo vyprázdniť
Batériový čistič okien Čistič okien WV 2 Plus: Vymeniteľná sacia hubica
Vymeniteľná sacia hubica
V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
Batériový čistič okien Čistič okien WV 2 Plus: LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ v zornom poli
LED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Ľahký a tichý
  • Nízka hmotnosť a hlučnosť robia umývanie okien s WV 2 teraz ešte pohodlnejším
Originál
  • Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
  • Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
  • Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
  • Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka sacej hubice (mm) 280
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100
Výdrž batérie (min) 35
Čas nabíjania batérie (min) 230
Typ batérie Lítium-iónová batéria
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 105
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 0,6
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,6
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1
Rozmery (d x š x v) (mm) 120 x 280 x 320

Balenie obsahuje

  • Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
  • Sprejová fľaša s mikrofázovým návlekom na čistenie
  • Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml

Výbava

  • Sacia hubica
  • Vymeniteľná sacia hubica
Batériový čistič okien Čistič okien WV 2 Plus

Video

Oblasti využitia
  • Hladké povrchy
  • Okná a sklenené povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sklenené stoly
  • Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 2 Plus náhradný diel

Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher