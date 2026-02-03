Čistič okien WV 2 Plus
Jednoduchá manipulácia, žiadna kvapkajúca voda vďaka nasávaniu a obrovská úspora času – s originálnym čističom okien s odsávaním Kärcher sú okná v okamihu žiarivo čisté a bez šmúh.
S inovatívnym čističom okien spôsobil Kärcher revolúciu v čistení okien. Keď použijete originálny čistič okien s odsávaním Kärcher, upratovanie sa stane detskou hrou, ktorá vám ušetrí veľa času a námahy. Vďaka elektrickému nasávaniu je obťažovanie kvapkajúcou vodou už minulosťou. Inteligentná kombinácia sprejovej fľaše a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou odsávania vysávača Window Vac zaisťuje mimoriadne účinné čistenie a žiarivé čistenie okien – bez šmúh alebo zvyškov. Okrem toho praktický a ergonomický čistič na okná Kärcher umožňuje mimoriadne hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so znečistenou vodou.
Vlastnosti a výhody
Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práceNádrž na špinavú vodu sa môže kedykoľvek v prípade potreby jednoducho a rýchlo vyprázdniť
Vymeniteľná sacia hubicaV závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
LED ukazovateľ v zornom poliLED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Ľahký a tichý
- Nízka hmotnosť a hlučnosť robia umývanie okien s WV 2 teraz ešte pohodlnejším
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 105
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 280 x 320
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Video
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 2 Plus náhradný diel
