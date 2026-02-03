Čistič okien WV 5 Plus N Battery
Batériový čistič okien WV 5 Plus N: sprejová fľaša s utierkou z mikrovlákna, čistiaci prostriedok, nabíjacia stanica a vymeniteľná batéria. Pre nepretržité čistenie bez kvapkania, šmúh.
Najvyšší štandard čistenia okien: Akumulátorový čistič okien WV 5 Plus N od spoločnosti Kärcher umožňuje jednoduché čistenie okien bez šmúh a kvapkania s absolútne dokonalými výsledkami. Balenie WV 5 Plus N obsahuje vysávač okien napájaný z batérie, úzku saciu hubicu (špeciálne navrhnutú pre malé delené a úzke okná), sprejovú fľašu s utierkou z mikrovlákna, čistiaci prostriedok, nabíjaciu stanicu a vymeniteľnú batériu (na nepretržité čistenie). Dokonalá súhra medzi sprejovovou fľašou a utierkou z mikrovlákna zaisťuje mimoriadne účinné čistenie. Doba chodu batérie sa v porovnaní s predchádzajúcim dojazdom podstatne zlepšila. Dištančné prvky na sacej hubici zaisťujú ešte lepšie výsledky čistenia až po okraje. Mäkké komponenty v rukoväti zariadenia sú ďalším plusom, ktorý zaisťuje, že WV 5 je ešte pohodlnejšie držať ako predchádzajúci rad zariadení. Nabíjaciu stanicu je možné použiť na dobíjanie jednotlivých batérií, ako aj na bezpečné uloženie kompletného vysávača Window Vac.
Vlastnosti a výhody
Vrátane náhradnej batérie a nabíjacej staniceČistenie bez prestávky vďaka vymeniteľnej batérii
Pohodlné čistenie okrajovVďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Príjemná rúčka s ukazovateľom stavu nabitia batérieVďaka pogumovanej rukoväti je manipulácia omnoho lepšia. Tri LED diódy nad hlavným vypínačom signalizujú aktuálny stav nabitia.
Vymeniteľná sacia hubica
- V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|185
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 210
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,7
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 280 x 325
Balenie obsahuje
- Batéria: Vymeniteľná batéria pre WV 5 a WVP 10 (2 ks)
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií + dokovacia stanica (1 kus z každého)
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Úzka sacia hubica
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 5 Plus N Battery náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher