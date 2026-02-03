Čistič okien WV 5 Plus N Battery

Batériový čistič okien WV 5 Plus N: sprejová fľaša s utierkou z mikrovlákna, čistiaci prostriedok, nabíjacia stanica a vymeniteľná batéria. Pre nepretržité čistenie bez kvapkania, šmúh.

Najvyšší štandard čistenia okien: Akumulátorový čistič okien WV 5 Plus N od spoločnosti Kärcher umožňuje jednoduché čistenie okien bez šmúh a kvapkania s absolútne dokonalými výsledkami. Balenie WV 5 Plus N obsahuje vysávač okien napájaný z batérie, úzku saciu hubicu (špeciálne navrhnutú pre malé delené a úzke okná), sprejovú fľašu s utierkou z mikrovlákna, čistiaci prostriedok, nabíjaciu stanicu a vymeniteľnú batériu (na nepretržité čistenie). Dokonalá súhra medzi sprejovovou fľašou a utierkou z mikrovlákna zaisťuje mimoriadne účinné čistenie. Doba chodu batérie sa v porovnaní s predchádzajúcim dojazdom podstatne zlepšila. Dištančné prvky na sacej hubici zaisťujú ešte lepšie výsledky čistenia až po okraje. Mäkké komponenty v rukoväti zariadenia sú ďalším plusom, ktorý zaisťuje, že WV 5 je ešte pohodlnejšie držať ako predchádzajúci rad zariadení. Nabíjaciu stanicu je možné použiť na dobíjanie jednotlivých batérií, ako aj na bezpečné uloženie kompletného vysávača Window Vac.

Vlastnosti a výhody
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus N Battery: Vrátane náhradnej batérie a nabíjacej stanice
Čistenie bez prestávky vďaka vymeniteľnej batérii
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus N Battery: Pohodlné čistenie okrajov
Vďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus N Battery: Príjemná rúčka s ukazovateľom stavu nabitia batérie
Vďaka pogumovanej rukoväti je manipulácia omnoho lepšia. Tri LED diódy nad hlavným vypínačom signalizujú aktuálny stav nabitia.
Vymeniteľná sacia hubica
  • V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
Príjemne tichý
  • Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Originál
  • Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
  • Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
  • Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
  • Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
  • Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie

Technické údaje

Pracovná šírka sacej hubice (mm) 280
Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm) 170
Objem nádoby na špinavú vodu (ml) 100
Výdrž batérie (min) 35
Čas nabíjania batérie (min) 185
Typ batérie Odnímateľná lítium-iónová batéria
Výkon na jedno nabitie batérie (m²) Približne 210
Počet fáz prúdu (Ph) 1
Napätie (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Farba Biela
Hmotnosť vrátane batérie (kg) 0,7
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 0,7
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 125 x 280 x 325

Balenie obsahuje

  • Batéria: Vymeniteľná batéria pre WV 5 a WVP 10 (2 ks)
  • Nabíjačka: Nabíjačka batérií + dokovacia stanica (1 kus z každého)
  • Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
  • Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
  • Úzka sacia hubica

Výbava

  • Sacia hubica
  • Vymeniteľná sacia hubica
Batériový čistič okien Čistič okien WV 5 Plus N Battery
Oblasti využitia
  • Okná a sklenené povrchy
  • Malé delené okná
  • Hladké povrchy
  • Zrkadlá
  • Dlažba
  • Sklenené stoly
  • Obkladačky
