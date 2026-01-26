Čistič okien WV 2 Plus N
Jednoduchá manipulácia, žiadna kvapkajúca voda vďaka nasávaniu a obrovská úspora času – s originálnym čističom okien s odsávaním Kärcher sú okná v okamihu žiarivo čisté a bez šmúh.
S inovatívnym čističom okien spôsobil Kärcher revolúciu vo svojom rade. Pri čistení s WV 2 Plus N sa upratovanie stáva detskou hrou, ktorá vám ušetrí veľa času a námahy. Vďaka elektrickému nasávaniu je obťažovanie kvapkajúcou vodou už minulosťou. Inteligentná kombinácia fľaše s rozprašovačom a utierky z mikrovlákna spolu s funkciou odsávania čističa okien zaisťuje mimoriadne účinné čistenie a žiarivé čistenie okien – bez šmúh alebo zvyškov. Okrem toho praktický a ergonomický vysávač na okná Kärcher umožňuje mimoriadne hygienické čistenie okien, pretože nedochádza k priamemu kontaktu so znečistenou vodou. Vďaka prídavnej úzkej sacej hubici sa bez námahy dostanete aj na menšie alebo ťažko dostupné miesta, ako sú napríklad malé predelené okná alebo vitríny. Výsledok? Čistenie už nie je obmedzené.
Vlastnosti a výhody
Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práceNádrž na špinavú vodu sa môže kedykoľvek v prípade potreby jednoducho a rýchlo vyprázdniť
Vymeniteľná sacia hubicaV závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
LED ukazovateľ v zornom poliLED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Ľahký a tichý
- Nízka hmotnosť a hlučnosť robia umývanie okien s WV 2 teraz ešte pohodlnejším
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávača na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 105
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 280 x 320
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Úzka sacia hubica
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Sprchovací kút / vaňa
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 2 Plus N náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher