Čistič okien WV 5 Plus N
Čistič okien WV 5 Plus N zaisťuje čistenie okien bez akýchkoľvek šmúh a bez kvapiek. Vymeniteľná batéria, ktorá sa dá zakúpiť samostatne umožňuje nepretržité čistenie.
S modelom WV 5 Plus N uvádza Kärcher – vynálezca čističa okien s odsávaním – na trh zariadenie, ktoré ďalej zdokonaľuje čistenie okien bez námahy, šmúh a kvapkania. Vďaka predĺženej dobe prevádzky batérie nie sú problémom ani dlhšie čistiace práce. Navyše vďaka praktickej vymeniteľnej batérii si stačí kúpiť druhú batériu a tak môžete čistiť nepretržite. Rukoväť zariadenia s mäkkým komponentom zaisťuje, že WV 5 Plus N dokonca prekonáva svojho predchodcu z hľadiska ovládania a ergonómie. Okrem toho je zariadenie vybavené dištančnými prvkami na sacej hubici. Táto funkcia umožňuje ešte lepšie výsledky čistenia až po okraje. Obsah balenia obsahuje aj úzku saciu hubicu pre malé delené okná. Dokonalá súhra medzi rozprašovačom a utierkou z mikrovlákna zaručuje účinné čistenie a v kombinácii s čističom okien s odsávaním zaručuje čisté okná bez šmúh.
Vlastnosti a výhody
Vyberateľná batériaVďaka vyberateľnej batérii a možnosti dokúpenia náhradnej batérie vyčistíte všetky okná bez prerušovania.
Pohodlné čistenie okrajovVďaka manuálne nastaviteľnému dištančnému prvku je možné dosiahnuť perfektný výsledok čistenia bez šmúh až po okraje okien.
Príjemná rúčka s ukazovateľom stavu nabitia batérieVďaka pogumovanej rukoväti je manipulácia omnoho lepšia. 3 LED diódy signalizujúce aktuálny stav nabitia.
Vymeniteľná sacia hubica
- V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
Príjemne tichý
- Vďaka nízkej hlučnosti vysávača na okná je práca teraz ešte príjemnejšia.
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
3 x rýchlejšie
- S akumulátorovým čističom okien s odsávaním vyčistíte okná 3x rýchlejšie ako bežnými metódami.
Výsledok bez šmúh a kvapkania
- Vďaka elektrickému odsávaniu je kvapkanie vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Rozmanité aplikácie
- Vysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|185
|Typ batérie
|Odnímateľná lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 105
|Počet fáz prúdu (Ph)
|1
|Napätie (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Farba
|Biela
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,7
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,7
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|125 x 280 x 325
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša Extra s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Úzka sacia hubica
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Video
Oblasti využitia
- Okná a sklenené povrchy
- Malé delené okná
- Hladké povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Obkladačky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 5 Plus N náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher