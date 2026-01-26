Čistič okien WV 2 Premium Čierna edícia
Kärcher oslavuje 10 rokov čističa okien WV 2. K 10-ročnému jubileu teraz ponúkame čistič na okná WV 2 Premium v limitovanej žlto-čiernej edícii.
Už je to 10 rokov, čo čistič okien WV 2 umývaním vyčaruje žiarivé okná. K tomuto významnému jubileu pripravila naša spoločnosť Kärcher niečo mimoriadne - limitovanú 10 ročnú edíciu WV 2 Premium. Táto limitovaná edícia v žlto-čiernom dizajne sa opticky odlišuje novým kovovým logom na sacej hubici a jubilejným logom na boku štandardných variantov zariadenia. Okrem toho táto edícia ponúka výdrž batérie 35 minút, čo je o 40% viac ako pri kasickej verzii WV 2. Spolu so sprejovou fľašou so stieracím návlekom z mikrovlákna, čistiacim prostriedkom a úzkou sacou hubicou, garantuje vysokú efektívnosť a žiarivo čisté okná.
Vlastnosti a výhody
Výsledok bez šmúh a kvapkaniaVďaka elektrickému odsávaniu sú kvapky vody už navždy minulosťou. Pre žiarivo čisté okná.
Rozmanité aplikácieVysávač na okná sa môže používať na všetkých hladkých povrchoch, ako sú obkladačky, zrkadlá alebo sprchovacie kúty.
LED ukazovateľ v zornom poliLED ukazovateľ integrovaný v hlavnom vypínači včas hlási, kedy je potrebné nabiť batériu
Rýchle vyprázdňovanie nádrže počas práce
- Nádrž na špinavú vodu sa môže kedykoľvek v prípade potreby jednoducho a rýchlo vyprázdniť
Vymeniteľná sacia hubica
- V závislosti od veľkosti čistenej plochy je možné nasadiť malú alebo aj veľkú saciu hubicu
3-krát rýchlejšie
- Pomocou akumulátorového vysávaču na okná vyčistíte okná 3 x rýchlejšie ako pomocou bežných metód.
Ľahký a tichý
- Nízka hmotnosť a hlučnosť robia umývanie okien s WV 2 teraz ešte pohodlnejším
Originál
- Originálna kvalita Kärcher od vynálezcu vysávaču na okná
Úple hygienický
- Rýchle a jednoduché vyprázdňovanie nádrže bez kontaktu so špinavou vodou.
Špecifikácie
Technické údaje
|Pracovná šírka sacej hubice (mm)
|280
|Pracovná šírka úzkej sacej hubice (mm)
|170
|Objem nádoby na špinavú vodu (ml)
|100
|Výdrž batérie (min)
|35
|Čas nabíjania batérie (min)
|230
|Typ batérie
|Lítium-iónová batéria
|Výkon na jedno nabitie batérie (m²)
|Približne 105
|Napätie (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Hmotnosť vrátane batérie (kg)
|0,6
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|0,6
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|120 x 280 x 320
Balenie obsahuje
- Nabíjačka: Nabíjačka batérií WV & KV (1 ks)
- Sprejová fľaša s mikrofázovým návlekom na čistenie
- Čistiace prostriedky: Čistič na okná RM 503, 20 ml
- Úzka sacia hubica
Výbava
- Sacia hubica
- Vymeniteľná sacia hubica
Oblasti využitia
- Hladké povrchy
- Okná a sklenené povrchy
- Zrkadlá
- Dlažba
- Sklenené stoly
- Sprchovací kút / vaňa
- Malé delené okná
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Čistič okien WV 2 Premium Čierna edícia náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher