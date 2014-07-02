Súprava kruhových kefiek pre SV
Súprava kruhových kefiek v 4 rôznych farbách na rôzne použitie pre parné vysávače SV.
Súprava praktických kruhových kefiek na rôzne použitie. Vďaka farebnému rozlíšeniu je možné čistiace kefky jasne a zrozumiteľne rozlišovať a používať tak na rôzne úlohy. Tak sa napríklad môže jedna farba používať v sanitárnych zariadeniach a iná v kuchyni. Flexibilné štetiny parnej kefky vybavia takmer každú prácu spoľahlivo a suverénne. Čistiace kefky sú určené na použitie s parným vysávačom SV.
Vlastnosti a výhody
4 rôzne farby
- Hygienická práca v rôznych oblastiach (sanita, kuchyňa, armatúry, atď)
Kvalitný materiál štetín
- Jednoduché odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
- Štetiny sa neopotrebujú tak rýchlo, dlhá životnosť
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|1,1
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|30 x 30 x 40
Oblasti využitia
- Kúpeľňa
- Armatúry
- Kanalizácie
- Umývadlo / drez
- Toaleta
- Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
- Pracovné dosky v kuchyni