Súprava kruhových kefiek pre SV

Súprava kruhových kefiek v 4 rôznych farbách na rôzne použitie pre parné vysávače SV.

Súprava praktických kruhových kefiek na rôzne použitie. Vďaka farebnému rozlíšeniu je možné čistiace kefky jasne a zrozumiteľne rozlišovať a používať tak na rôzne úlohy. Tak sa napríklad môže jedna farba používať v sanitárnych zariadeniach a iná v kuchyni. Flexibilné štetiny parnej kefky vybavia takmer každú prácu spoľahlivo a suverénne. Čistiace kefky sú určené na použitie s parným vysávačom SV.

Vlastnosti a výhody
4 rôzne farby
  • Hygienická práca v rôznych oblastiach (sanita, kuchyňa, armatúry, atď)
Kvalitný materiál štetín
  • Jednoduché odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
  • Štetiny sa neopotrebujú tak rýchlo, dlhá životnosť
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 1,1
Rozmery (d x š x v) (mm) 30 x 30 x 40
Oblasti využitia
  • Kúpeľňa
  • Armatúry
  • Kanalizácie
  • Umývadlo / drez
  • Toaleta
  • Vhodná na miesta, ku ktorým je ťažké sa dostať (rohy, škáry, trhliny atď.)
  • Pracovné dosky v kuchyni