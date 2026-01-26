Parný vysávač SV 7

Naparovanie, vysávanie a sušenie v jednom kroku – parný vysávač SV 7 kombinuje multifunkčnosť a maximálne pohodlie v jednom prístroji.

Parný vysávač SV 7 od spoločnosti Kärcher spája výhody parných čističov so silnými stránkami suchých vysávačov. Povysáva napríklad omrvinky z podlahy, zotrie podlahu na mokro a nakoniec ju vysuší. A to všetko pohodlne v jednom kroku. S týmto pôsobivým multifunkčným strojom a vhodným príslušenstvom môže každý udržiavať svoj domov čistý - jednoducho, pohodlne, rýchlo a bez chemikálií.

Vlastnosti a výhody
Stroj 3 v 1
Stroj 3 v 1
Viacstupňový filtračný systém
Viacstupňový filtračný systém
Pohodlná podlahová hubica
Pohodlná podlahová hubica
Jednoduchá obsluha
4-stupňová regulácia sacieho výkonu
5-stupňová regulácia prietoku pary
Nonstop para
Priečinok na odkladanie kábla
Detská poistka
Všestranné použitie
Špecifikácie

Technické údaje

Max. výkon (W) 2200
Objem vody v kotle (l) 0,45
Maximálny tlak pary (bar) max. 4
Vodný filter (l) 1,2
Vysávanie (mbar/kPa) 210 / 21
Dĺžka kábla (m) 6
Doba zahrievania (min) 5
Objem nádrže (l) 0,5
Ráz pary (g/min) 80
Filtračný systém Vodný filter a HEPA filter
Vykurovací výkon (W) 1100
Permanentné dopĺňanie
Prídavný nasávací objem (l) 0,6
Farba Biela
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 9,4
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 15,2
Rozmery (d x š x v) (mm) 515 x 336 x 340

Balenie obsahuje

  • Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
  • Súprava na čistenie podlahy s funkciou odsávania pary: 3 rôzne nadstavce na tvrdé podlahy a koberce a 2 parné sacie trubice à 0,5 m
  • Ručná hubica s funkciou odsávania pary: Kombinovateľná s hubicou na okná (veľkou a malou), kruhovou kefkou alebo froté utierkou
  • Bodová parná tryska s odsávaním: Kombinovateľná s predĺžením a kruhovými kefkami (4 rôzne farby)
  • Hubica na čalúnenie (veľká a malá)
  • Štrbinová hubica, štetec na nábytok
  • Odpeňovač "FoamStop"
  • Odmerka, čistiaca kefka, taška na príslušenstvo
  • hubica na okná, malá aj veľká
  • Froté poťahy: 1 Kus(y)
  • Súprava okrýhlych kefiek
  • náhradná kruhová kefka
  • Trubice na odsávanie pary: 2 Kus(y), 0.5 m
  • Parná hadica s rukoväťou

Výbava

  • Detská poistka
  • Bezpečnostný ventil
  • Regulácia pary: v zariadení (päťstupňový)
  • Regulácia sacej sily: na rukoväti (štvorstupňová)
  • Systém s 2 nádržami
  • Parná hadica s pištoľou: 1.75 m
Parný vysávač Parný vysávač SV 7
Oblasti využitia
  • Tvrdé podlahy
  • Armatúry
  • Umývadlo
  • Obkladačky
  • Okná a sklenené povrchy
  • Digestory
  • Varné dosky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný vysávač SV 7 náhradný diel

