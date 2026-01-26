Parný vysávač SV 7
Naparovanie, vysávanie a sušenie v jednom kroku – parný vysávač SV 7 kombinuje multifunkčnosť a maximálne pohodlie v jednom prístroji.
Parný vysávač SV 7 od spoločnosti Kärcher spája výhody parných čističov so silnými stránkami suchých vysávačov. Povysáva napríklad omrvinky z podlahy, zotrie podlahu na mokro a nakoniec ju vysuší. A to všetko pohodlne v jednom kroku. S týmto pôsobivým multifunkčným strojom a vhodným príslušenstvom môže každý udržiavať svoj domov čistý - jednoducho, pohodlne, rýchlo a bez chemikálií.
Vlastnosti a výhody
Stroj 3 v 1
Viacstupňový filtračný systém
Pohodlná podlahová hubica
Jednoduchá obsluha
4-stupňová regulácia sacieho výkonu
5-stupňová regulácia prietoku pary
Nonstop para
Priečinok na odkladanie kábla
Detská poistka
Všestranné použitie
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. výkon (W)
|2200
|Objem vody v kotle (l)
|0,45
|Maximálny tlak pary (bar)
|max. 4
|Vodný filter (l)
|1,2
|Vysávanie (mbar/kPa)
|210 / 21
|Dĺžka kábla (m)
|6
|Doba zahrievania (min)
|5
|Objem nádrže (l)
|0,5
|Ráz pary (g/min)
|80
|Filtračný systém
|Vodný filter a HEPA filter
|Vykurovací výkon (W)
|1100
|Permanentné dopĺňanie
|Prídavný nasávací objem (l)
|0,6
|Farba
|Biela
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|9,4
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|15,2
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|515 x 336 x 340
Balenie obsahuje
- Typ filtra HEPA: HEPA filter (EN 1822:1998)
- Súprava na čistenie podlahy s funkciou odsávania pary: 3 rôzne nadstavce na tvrdé podlahy a koberce a 2 parné sacie trubice à 0,5 m
- Ručná hubica s funkciou odsávania pary: Kombinovateľná s hubicou na okná (veľkou a malou), kruhovou kefkou alebo froté utierkou
- Bodová parná tryska s odsávaním: Kombinovateľná s predĺžením a kruhovými kefkami (4 rôzne farby)
- Hubica na čalúnenie (veľká a malá)
- Štrbinová hubica, štetec na nábytok
- Odpeňovač "FoamStop"
- Odmerka, čistiaca kefka, taška na príslušenstvo
- hubica na okná, malá aj veľká
- Froté poťahy: 1 Kus(y)
- Súprava okrýhlych kefiek
- náhradná kruhová kefka
- Trubice na odsávanie pary: 2 Kus(y), 0.5 m
- Parná hadica s rukoväťou
Výbava
- Detská poistka
- Bezpečnostný ventil
- Regulácia pary: v zariadení (päťstupňový)
- Regulácia sacej sily: na rukoväti (štvorstupňová)
- Systém s 2 nádržami
- Parná hadica s pištoľou: 1.75 m
Oblasti využitia
- Tvrdé podlahy
- Armatúry
- Umývadlo
- Obkladačky
- Okná a sklenené povrchy
- Digestory
- Varné dosky
Príslušenstvo
Čistiace prostriedky
Parný vysávač SV 7 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher