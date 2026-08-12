Valcové kefy na kamenné plochy pre PCL 4

Ideálny doplnok na čistenie terás: 2-dielna súprava valcových kief pre PCL 4. Bez námahy odstraňuje zelený povlak alebo mach z kamenných plôch v exteriéri.

2-dielna súprava valcových kief je ideálnym doplnkom pre PCL 4, špeciálne prispôsobeným na dôkladné a rovnomerné čistenie vonkajších kamenných plôch. Povrchové znečistenie ako zelený povlak alebo mach sa dajú odstrániť bez problémov – pre vynikajúce výsledky čistenia pri čistení terás.

Vlastnosti a výhody
Dôkladné a rovnomerné čistenie kamenných povrchov s hladkou povrchovou štruktúrou
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Optimalizovaný profil kefy na čistenie hladkých povrchov kameňa
Špecifikácie

Technické údaje

Farba Čierna
Hmotnosť (kg) 0,2
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 0,6
Rozmery (d x š x v) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilné stroje
Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón