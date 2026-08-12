Valcové kefy na kamenné plochy pre PCL 4
Ideálny doplnok na čistenie terás: 2-dielna súprava valcových kief pre PCL 4. Bez námahy odstraňuje zelený povlak alebo mach z kamenných plôch v exteriéri.
2-dielna súprava valcových kief je ideálnym doplnkom pre PCL 4, špeciálne prispôsobeným na dôkladné a rovnomerné čistenie vonkajších kamenných plôch. Povrchové znečistenie ako zelený povlak alebo mach sa dajú odstrániť bez problémov – pre vynikajúce výsledky čistenia pri čistení terás.
Vlastnosti a výhody
Dôkladné a rovnomerné čistenie kamenných povrchov s hladkou povrchovou štruktúrou
Materiál štetín špeciálne prispôsobený čisteniu
Optimalizovaný profil kefy na čistenie hladkých povrchov kameňa
Špecifikácie
Technické údaje
|Farba
|Čierna
|Hmotnosť (kg)
|0,2
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|0,6
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón