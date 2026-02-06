Čistič terás PCL 4
Čistič terás PCL 4 odstraňuje špinu vďaka rotujúcim valcovým kefám a integrovanému nanášaniu vody dôkladne a rovnomerne. Jednoducho ho pripojte na vodovodný kohútik.
Elektrický čistič terás PCL 4 dôkladne odstráni odolné nečistoty z drevených terás, ľahko a s mimoriadne rovnomernými výsledkami. Jednoducho pripojte čistič terás k záhradnej hadici a začnite čistiť. Kombinácia dvoch rotačných a vymeniteľných valcových kief a možnosť regulácie prietoku vody zaisťujú spoľahlivé uvoľňovanie a zachytávanie nečistôt súčasne. To znamená, že je možné terasy dôkladne vyčistiť v krátkom čase – a bez použitia väčšieho množstva vody, ako je potrebné na čistenie. Šírka a poloha valcov sú navrhnuté tak, aby bolo možné vyčistiť dve dosky až po okraj v jednom kroku, čo tiež šetrí čas. Pretože valcové kefy je možné vymeniť, je možné toto zariadenie použiť nielen na drevené a WPC povrchy, ale aj na dôkladné a šetrné čistenie všetkých hladkých a utesnených kamenných dlaždíc.
Vlastnosti a výhody
Dva vysoko kvalitné otočné valcové kefy (súčasťou výbavy sú valcové kefy pre drevené povrchy)Dôkladné a rovnomerné čistenie drevených povrchov v exteriéri s dobrým čistiacim výkonom na povrchoch.
Dve trysky nad valcovými kefamiUvoľnenie a odstránenie špiny v jednom pracovnom kroku. Odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Prietok regulovateľný ventilomČistenie s úsporou vody.
Centrálne upevnenie valcových kief
- Čistenie až po okraj – aj v prípade kútov a hrán.
Vymeniteľné valcové kefy
- Valcové kefy na drevené povrchy sú vhodné na čistenie drevených dosiek a povrchov. Valcové kefy na kamenné plochy sú dostupné ako príslušenstvo na objednávku, sú vhodné pre hladké kamenné dlaždice s uzavretou povrchovou štruktúrou.
Silný motor na pohon valcových kief
- Jednoduchá práca s vynaložením malej sily.
Špecifikácie
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|10
|Rozsah tlaku
|Nízky tlak
|Spotreba vody pri tlaku 4 bar (l/h)
|max. 180
|menovitý príkon (kW)
|0,6
|Otáčky kief (rpm)
|600 - 800
|Pracovná šírka valcových kief (mm)
|300
|Farba
|Žltá
|Hmotnosť bez príslušenstva (kg)
|5
|Hmotnosť vrátane obalu (kg)
|6,7
|Rozmery (d x š x v) (mm)
|1281 x 307 x 350
Balenie obsahuje
- Valcové kefy na drevené povrchy: 2 Kus(y)
Výbava
- 2 trysky na vodu
- Ventil na reguláciu prietoku vody
- Odstavná hrana na odkladanie stroja
- Ergonomická násada a rúčka
Video
Oblasti využitia
- Terasa
- Balkón
- Drevené povrchy
- Zelený lišajník
- Mach
Príslušenstvo
Čistič terás PCL 4 náhradný diel
Nájdite diely a schémy pre vaše čistiace zariadenie Kärcher. Kliknutím na „Nájsť diely“ vyhľadáte náhradné diely alebo kontaktujte autorizovaného predajcu, predajne Kärcher