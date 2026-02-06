Čistič terás PCL 4

Čistič terás PCL 4 odstraňuje špinu vďaka rotujúcim valcovým kefám a integrovanému nanášaniu vody dôkladne a rovnomerne. Jednoducho ho pripojte na vodovodný kohútik.

Elektrický čistič terás PCL 4 dôkladne odstráni odolné nečistoty z drevených terás, ľahko a s mimoriadne rovnomernými výsledkami. Jednoducho pripojte čistič terás k záhradnej hadici a začnite čistiť. Kombinácia dvoch rotačných a vymeniteľných valcových kief a možnosť regulácie prietoku vody zaisťujú spoľahlivé uvoľňovanie a zachytávanie nečistôt súčasne. To znamená, že je možné terasy dôkladne vyčistiť v krátkom čase – a bez použitia väčšieho množstva vody, ako je potrebné na čistenie. Šírka a poloha valcov sú navrhnuté tak, aby bolo možné vyčistiť dve dosky až po okraj v jednom kroku, čo tiež šetrí čas. Pretože valcové kefy je možné vymeniť, je možné toto zariadenie použiť nielen na drevené a WPC povrchy, ale aj na dôkladné a šetrné čistenie všetkých hladkých a utesnených kamenných dlaždíc.

Vlastnosti a výhody
Čistič terasy Čistič terás PCL 4: Dva vysoko kvalitné otočné valcové kefy (súčasťou výbavy sú valcové kefy pre drevené povrchy)
Dva vysoko kvalitné otočné valcové kefy (súčasťou výbavy sú valcové kefy pre drevené povrchy)
Dôkladné a rovnomerné čistenie drevených povrchov v exteriéri s dobrým čistiacim výkonom na povrchoch.
Čistič terasy Čistič terás PCL 4: Dve trysky nad valcovými kefami
Dve trysky nad valcovými kefami
Uvoľnenie a odstránenie špiny v jednom pracovnom kroku. Odstraňovanie nepoddajných nečistôt.
Čistič terasy Čistič terás PCL 4: Prietok regulovateľný ventilom
Prietok regulovateľný ventilom
Čistenie s úsporou vody.
Centrálne upevnenie valcových kief
  • Čistenie až po okraj – aj v prípade kútov a hrán.
Vymeniteľné valcové kefy
  • Valcové kefy na drevené povrchy sú vhodné na čistenie drevených dosiek a povrchov. Valcové kefy na kamenné plochy sú dostupné ako príslušenstvo na objednávku, sú vhodné pre hladké kamenné dlaždice s uzavretou povrchovou štruktúrou.
Silný motor na pohon valcových kief
  • Jednoduchá práca s vynaložením malej sily.
Špecifikácie

Technické údaje

Max. tlak (bar) 10
Rozsah tlaku Nízky tlak
Spotreba vody pri tlaku 4 bar (l/h) max. 180
menovitý príkon (kW) 0,6
Otáčky kief (rpm) 600 - 800
Pracovná šírka valcových kief (mm) 300
Farba Žltá
Hmotnosť bez príslušenstva (kg) 5
Hmotnosť vrátane obalu (kg) 6,7
Rozmery (d x š x v) (mm) 1281 x 307 x 350

Balenie obsahuje

  • Valcové kefy na drevené povrchy: 2 Kus(y)

Výbava

  • 2 trysky na vodu
  • Ventil na reguláciu prietoku vody
  • Odstavná hrana na odkladanie stroja
  • Ergonomická násada a rúčka

Video

Oblasti využitia
  • Terasa
  • Balkón
  • Drevené povrchy
  • Zelený lišajník
  • Mach
Príslušenstvo
Čistič terás PCL 4 náhradný diel

